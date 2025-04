35-latka poszukiwana Europejskim Nakazem Aresztowania zatrzymana przez jaworskich policjantów Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z jaworskiej jednostki, w wyniku skutecznych działań operacyjnych, zatrzymali 35-lenia mieszkankę Jawora poszukiwaną przez chorwacki wymiar sprawiedliwości. Europejski Nakaz Aresztowania wydany został w związku z przestępstwem m.in. handlu ludźmi, którego kobieta miała się dopuścić na terenie właśnie Chorwacji. Zatrzymana trafiła do aresztu.

We wtorek (1 kwietnia br.) funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego z Komendy Powiatowej Policji w Jaworze zatrzymali 35-letnią mieszkankę miasta poszukiwaną na postawie Europejskiego Nakazu Aresztowania wydanego przez chorwacki wymiar sprawiedliwości. Na kobiecie ciążą bowiem zarzuty karne dotyczące przestępstwa handlu ludźmi.

Kobieta była również poszukiwana na podstawie zarządzenia w celu ustalenia miejsca pobytu oraz doprowadzenia do zakładu karnego, a także figurowała jako osoba podejrzana o pranie brudnych pieniędzy w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Złotoryi.

Co więcej, na zlecenie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Olsztynie, jaworscy śledczy wykonali z 35-latką czynności procesowe do sprawy szeregu oszustw popełnionych na terenie całego kraju metodą „na Blika”, o które to zatrzymana jest podejrzana.

35-letnia mieszkanka Jawora odpowie także za posiadanie narkotyków, ponieważ podczas zatrzymania kryminalni ujawnili przy niej środki psychotropowe w postaci metamfetaminy. Kobieta trafiła już do aresztu, gdzie będzie czekać na rozprawy sądowe.