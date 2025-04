Podczas policyjnej kontroli posiadał nielegalną broń za pasem Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci leszczyńskiej drogówki zatrzymali kierującego motocyklem, który odpowie za wykroczenia i poważne przestępstwo - nielegalnego posiadania broni. 43-letni mieszkaniec Głogowa był też poszukiwany, więc najbliższe siedem miesięcy spędzi w zakładzie karnym

W czwartek, 3 kwietnia po godz. 17.00 na Al. Konstytucji 3 Maja w Lesznie do policjantów Wydziału Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Lesznie przeprowadzających kontrole drogowe podjechał kierujący motocyklem marki kawasaki. Mężczyzna na widok mundurowych wymownie pozdrowił ich i z dużym natężeniem hałasu „przegazował” manetką motocykla.

Policjanci skontrolowali mężczyznę, którym okazał się 43-letni mieszkaniec Głogowa. Podczas sprawdzeń poziomu hałasu wydobywającego się z układu wydechowego jednośladu zostały przekroczone dozwolone normy. Dlatego też policjanci zatrzymali kierowcy dowód rejestracyjny pojazdu. 43-latek w ogóle nie posiadał uprawnień do kierowania motocyklami, natomiast prawo jazdy kategorii B niedawno zostało mu zatrzymane na okres 3 miesięcy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o powyżej 50km/h.

Podczas dalszych sprawdzeń wyszło na jaw, że 43-latek jest poszukiwany do odbycia kary 7 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności. W takiej sytuacji mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i podczas jego przeszukania wyszło na jaw, że za pasem spodni miał włożoną broń gazową z ośmioma nabojami, na którą wymagane jest posiadanie zezwolenia.

Finalnie 43-latek trafił do policyjnego aresztu. Niebawem usłyszy zarzut przestępstwa, posiadania broni, bez wymaganego zezwolenia, za co grozi do 8 lat więzienia. Oprócz tego odpowie za wykroczenie, kierowania motocyklem bez uprawnień oraz niesprawnym technicznie pojazdem.