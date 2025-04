Akcja wymierzona w przestępczość narkotykową. Zatrzymania i likwidacja nielegalnego salonu gier Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj Garwolińscy policjanci przeprowadzili akcję wymierzoną w narkobiznes. Funkcjonariusze zlikwidowali nielegalny salon gier, który służył jako punkt handlu narkotykami. Zatrzymano 46-latkę podejrzewaną o jego prowadzenie oraz dwoje dilerów: 33-letnią kobietę i 51-letniego mężczyznę. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli narkotyki, sprzęt do ich porcjowania i gotówkę. Akcja została przeprowadzona we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Rykach, Samodzielnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji w Lublinie oraz służbą celną.

We wtorek, 01.04.br., na terenie Dęblina policjanci równocześnie wkroczyli do trzech wcześniej wytypowanych miejsc. Do jednego z nich dostali się siłowo, wspierani przez policyjnych kontrterrorystów. Zlikwidowano tam nielegalny salon gier hazardowych i zatrzymano 46-latkę, podejrzewaną o jego prowadzenie. Jak wynika z ustaleń śledczych, w salonie dochodziło do sprzedaży narkotyków.

Pozostali zatrzymani to 33-letnia kobieta i 51-latek. Zgromadzony materiał wskazuje, że oboje zajmowali się handlem narkotykami i posiadali zabronione substancje, a mężczyzna uczestniczył także w obrocie znacznych ilości środków odurzających. Podczas przeszukań policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę, przedmioty służące do porcjowania narkotyków oraz gotówkę.

Z uwagi na konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, prokurator skierował do sądu wniosek o zastosowanie wobec 51-latka środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd uwzględnił wniosek i aresztował podejrzanego na 3 miesiące. 33-latka została objęta policyjnym dozorem.

Za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości narkotyków grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności, zaś za handel zabronionymi substancjami - 10 lat. Prowadzenie nielegalnych gier hazardowych jest przestępstwem zagrożonym karą grzywny, karą pozbawienia wolności do lat 3, albo obiema tymi karami łącznie.

To kolejna skuteczna akcja wymierzona w przestępczość narkotykową, której powodzenie było możliwe dzięki wymianie informacji i współpracy pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Garwolinie, a Komendą Powiatową Policji w Rykach oraz Służbą Celno-Skarbową z Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie. W realizacji brali także udział policjanci z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Lublinie.