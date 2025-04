Powiadom policjantów jeżeli wiesz, kim jest ten mężczyzna Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci z komisariatu na Śródmieściu prowadzą czynności dotyczące zniszczenia elementów masztów i flag państwowych oraz kradzieży z włamaniem i usiłowaniem tego przestępstwa do punktów gastronomicznych przy ulicy Sucharskiego w Gdańsku. Związek ze sprawą może mieć mężczyzna, którego wizerunek publikujemy. Wszystkie osoby, które go rozpoznają, proszone są o kontakt z policjantami.

3 kwietnia br. policjanci odebrali zgłoszenie o tym, że w nocy z 1 na 2 kwietnia br. na drodze do pomnika Obrońców Wybrzeża doszło do kradzieży z włamaniem i do usiłowania tego przestępstwa do trzech przyczep gastronomicznych. Sprawca ukradł materiały biurowe, 50 złotych i uszkodził drzwi, powodując straty na ponad 4 tysiące złotych.

Na miejscu funkcjonariusze ustalili także, że na terenie Muzeum II Wojny Światowej nieznany sprawca uszkodził elementy 11 masztów oraz zerwał 11 flag, z których dwie spalił, a trzy nadpalił. Starty z tytułu tego przestępstwa wstępnie wyceniono na 7500 złotych.

W toku prowadzonego postępowania policjanci zabezpieczyli monitoring, który zarejestrował wizerunek mężczyzny mogącego mieć związek z tymi przestępstwami.

Osoby, które wiedzą, kim jest mężczyzna widoczny na filmie lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, proszone są o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji II przy ul. Długa Grobla 4 w Gdańsku. Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc na numer: 47 741 34 22 lub napisać na adres: komendant.kp2@gd.policja.gov.pl.

Za kradzież z włamaniem grozi do 10 lat więzienia. Za zniszczenie mienia grozi do 5 lat pozbawienia wolności, natomiast za zniszczenie flagi grozi kara do roku pozbawienia wolności.