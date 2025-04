Siostry okradały samochody drogich marek Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj 16 marca br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie zatrzymali na terenie Legnicy dwie siostry podejrzane o kradzież radarów i wkładów lusterek samochodowych o wartości około 150 tys. złotych. Kobiety w ciągu jednej nocy okradły kilkanaście pojazdów drogich marek zaparkowanych w rejonie Śródmieścia i Podgórza. 33-latka i jej 31-letnia wspólniczka trafiły do tymczasowego aresztu.

W ostatnim czasie policjanci z Komisariatu Policji I oraz Komisariatu Policji VI w Krakowie otrzymywali zgłoszenia od właścicieli samochodów, którym skradziono wkłady lusterek oraz radary z pojazdów. Jak się okazało, tego typu kradzieże miały miejsce w trakcie jednej nocy z 18 na 19 lutego br. głównie na terenie Śródmieścia i Podgórza. Złodzieje obrali sobie za cel samochody drogich marek. Sprawą zajęli się śledczy z Wydziału dw. z Przestępczością Przeciwko Mieniu Komisariatu Policji I w Krakowie, którzy przeanalizowali zebrane materiały i wytypowali osoby, które mogły dopuścić się tego przestępstwa.

16 marca br. policjanci z Komisariatu Policji I w Krakowie pojechali do Legnicy, gdzie w jednym z mieszkań zastali i zatrzymali podejrzewaną o kradzieże 33-latkę. Następnie funkcjonariusze udali się w inny rejon miasta, gdzie zatrzymali 31-letnią siostrę i jednocześnie wspólniczkę kobiety.

33-latka i 31-latka zostały przewiezione do komisariatu Policji przy ul. Pędzichów w Krakowie, gdzie złożyły wyjaśnienia. Zatrzymanym kobietom przedstawiono łącznie piętnaście zarzutów kradzieży zuchwałej. Sąd Rejonowy zastosował wobec zatrzymanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Mieszkanki Legnicy odpowiedzą za kradzież szczególnie zuchwałą, za co grozić im może do 8 lat więzienia. O ich dalszym losie zdecyduje sąd.

Sprawa ma charakter rozwojowy.

( KWP w Krakowie / kp)

