Strzelał do autobusu, został zatrzymany przez krakowskich policjantów Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj 25 marca br. policjanci z Komisariatu Policji I Krakowie ustalili i zatrzymali sprawcę uszkodzenia autobusu miejskiego. 26-latek strzelając z broni pneumatycznej uszkodził szyby pojazdu, powodując tym samym straty w wysokości około 20 tys. złotych. 26-latek odpowie za uszkodzenie mienia oraz narażenie pasażerów i kierowcy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Ponadto funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu mężczyzny prawie 25 gramów mefedronu.

We wtorek, 25 marca br. w jednym z krakowskich autobusów miejskich doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Około godz.10 kierujący oraz pasażerowie usłyszeli hałasy, a po chwili zauważyli przestrzeliny w szybach. Kierowca zatrzymał pojazd, upewnił się, że żaden z pasażerów nie ucierpiał, następnie poprosił ich o opuszczenie pojazdu oraz wezwał na miejsce inspektora nadzoru ruchu. Inspektor oszacował starty na kwotę ok. 20 tys. złotych oraz udał się do Komisariatu Policji I w Krakowie, gdzie złożył zawiadomienie o przestępstwie.

Policjanci z „jedynki” pracujący nad tą sprawą, zabezpieczyli zapisy z kamer monitoringu, zebrali szereg informacji i wytypowali potencjalnego sprawcę uszkodzenia autobusu. Jeszcze tego samego dnia funkcjonariusze pojechali do jednej z kamienic w Śródmieściu, gdzie zamieszkiwać miał mężczyzna podejrzewany o uszkodzenie szyb. Kiedy funkcjonariusze dotarli na miejsce, wylegitymowali znajdującego się tam 26-latka. W trakcie rozmowy z mężczyzną uwagę mundurowych przykuła leżąca na blacie broń pneumatyczna wraz z opakowaniem śrutu. Policjanci przeszukali mieszkanie, gdzie znaleźli jeszcze ponad dwadzieścia woreczków strunowych wypełnionych krystaliczną substancją. Woreczki zabezpieczono oraz przekazano do dalszej analizy, która wykazała, że jest to prawie 25 gramów mefedronu. Zabezpieczono także broń pneumatyczną, która trafiła do ekspertyzy balistycznej. 26-latek został zatrzymany i przewieziony do Komisariatu Policji I w Krakowie, gdzie złożył wyjaśnienia i przyznał się do uszkodzenia autobusu. Następnie mężczyzna trafił do policyjnego aresztu.

Prokuratura Rejonowa Kraków Śródmieście Zachód na wniosek śledczych z Komisariatu Policji I w Krakowie zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policji połączony z zakazem opuszczania kraju.

Mężczyzna odpowie za uszkodzenie mienia oraz narażenie pasażerów i kierowcy na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozić mu może do 5 lat więzienia. Ponieważ mężczyzna działał w warunkach recydywy musi liczyć się z surowszym wymiarem kary. 26-latka nie ominie również odpowiedzialność karna za posiadanie znacznych ilości środków odurzających, za co grozić mu może do 10 lat więzienia. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.