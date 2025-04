Czterech mężczyzn odpowie za znęcanie się nad zwierzętami Data publikacji 04.04.2025 Powrót Drukuj W miniony poniedziałek krakowscy policjanci zatrzymali czterech mężczyzn, którzy w dwóch samochodach dostawczych przewozili prawie 60 zwierząt domowych w nieodpowiednich warunkach. Część zwierząt wymagała specjalistycznej pomocy weterynarza. Zatrzymali usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz posłużenia się podrobionymi dokumentami. Grozi im do 5 lat pozbawienia wolności.

21 marca br. policjanci z Wydziału Sztab Komendy Miejskiej Policji w Krakowie oraz Komisariatu Policji V w Krakowie udali się w rejon Lasku Borkowskiego, gdzie funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli interwencję wobec mężczyzn przewożących w nieodpowiednich warunkach dużą ilość zwierząt domowych. Po przybyciu na miejsce mundurowi wylegitymowali czterech obywateli Ukrainy w wieku pomiędzy 20 a 46 rokiem życia, którzy w dwóch samochodach dostawczych przewozili 33 psy oraz 23 koty.

Zwierzęta te znajdowały się w ciasnych zanieczyszczonych klatach, a w kilku przypadkach w jednej klatce znajdowało się więcej niż jedno zwierzę. Dodatkowo samochody nie były przystosowane do tego typu transportu, m.in. nie posiadały odpowiedniej wentylacji oraz ogrzewania.

W związku z zaistniałą sytuacją na miejsce wezwani zostali pracownicy Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, którzy jednoznacznie stwierdzili, że zwierzęta nie powinny być przewożone w takich warunkach. Ponadto niektórym zwierzętom trzeba było udzielić specjalistycznej pomocy weterynaryjnej ze względu na stan, w jakim się znajdowały.

Finalnie psy i koty trafiły pod opiekę do schroniska dla zwierząt, natomiast mężczyźni zostali zatrzymani i przewiezieni do Komisariatu Policji V w Krakowie, gdzie następnego dnia usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzętami oraz posługiwania się podrobionymi dokumentami w postaci paszportów zwierząt. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura wobec zatrzymanych zastosowała środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, poręczenia majątkowego oraz zakazu opuszczenia kraju. Dodatkowo mężczyznom zatrzymane zostały paszporty.