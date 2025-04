Podejrzewany o usiłowanie zabójstwa na terenie Niemiec zatrzymany przez dolnośląskich policjantów Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Kolejny przykład jak ścisła międzynarodowa współpraca służb prowadzi do wymiernych efektów w walce z najgroźniejszymi przestępcami. Tym razem szybkie i przede wszystkim skuteczne działania polskich policjantów, poprzedzone kompleksową wymianą informacji z niemieckimi kolegami, pozwoliły namierzyć, a następnie zatrzymać obywatela Niemiec, który podejrzewany jest o usiłowanie zabójstwa na terenie swojego kraju.

W jednej z miejscowości położonej na terenie niemieckiego landu Nadrenia Północna-Westfalia w dniu 17 marca 2025 r. doszło do ataku przy użyciu noża. W jego wyniku ofiara, która otrzymała kilkanaście ciosów zadanych ostrym narzędziem, ledwo uszła z życiem. Sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia i skutecznie ukrywał się przed niemiecką Policją.

Jak się okazało, po kilku dniach od zdarzenia mężczyzna podejrzewany o dokonanie tego czynu znalazł swoje schronienie na terenie powiatu kłodzkiego. Dzięki ścisłej międzynarodowej współpracy, która skutkowała przekazaniem przez stronę niemiecką wielu istotnych informacji dolnośląskim policjantom, do działań mających na celu zatrzymanie niebezpiecznego przestępcy mogli włączyć się funkcjonariusze z Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób z dolnośląskiej komendy wojewódzkiej oraz mundurowi z Nowej Rudy.

Kilka dni wytężonych działań pozwoliły na namierzenie poszukiwanego mężczyzny, za którym niemieckie organy ścigania w trybie pilnym wydały Europejski Nakaz Aresztowania. W dniu 1 kwietnia 2025 r. został on zaskoczony przez dolnośląskich „Łowców Głów” wspieranych przez kryminalnych z noworudzkiego komisariatu.

W chwili zatrzymania mężczyzna był całkowicie zaskoczony obecnością dolnośląskich policjantów. W celu zmylenia organów ścigania zmienił on swój wizerunek, miał założoną czapkę, okulary i kilkudniowy zarost. Nie zmyliło to jednak funkcjonariuszy. Podczas prowadzonych czynności ujawniono przy nim nóż. Aktualnie zatrzymany przebywa w areszcie śledczym i decyzją sądu będzie oczekiwał na ekstradycję do Niemiec.

( KWP we Wrocławiu / kc)