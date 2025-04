Policjanci przejęli ponad 13 kilogramów narkotyków Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Przejęcie znacznej ilości marihuany i kokainy to efekt wspólnej pracy policjantów z Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, funkcjonariuszy z Zarządu w Rzeszowie CBŚP, funkcjonariuszy Podkarpackiego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Prokuratury Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie. Dzięki pracy śledczych do obrotu nie trafiło ponad 13 kilogramów narkotyków o czarnorynkowej wartości ponad 1 miliona złotych. Wobec podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Policjanci Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, wspólnie z policjantami Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Narkotykowej Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Śledczego Policji, funkcjonariuszami Podkarpackiego i Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego oraz Podkarpackim Wydziałem Zamiejscowym Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, prowadzą sprawę dotyczącą zorganizowanej grupy przestępczej z terenu województwa mazowieckiego. Jej członkowie zajmowali się wewnątrzwspólnotowym przywozem na teren Polski oraz wprowadzaniem do obrotu znacznych ilości narkotyków m.in. kokainy i marihuany.

Na podstawie zebranych informacji policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie przeprowadzili w ostatnim czasie realizację, w efekcie której zatrzymali dwóch mężczyzn. W wyniku przeprowadzonych przeszukań, w rejonie przejścia granicznego w Świecku w jednym z pojazdów użytkowanych przez podejrzanych, funkcjonariusze ujawnili ponad 12 kg marihuany oraz 1,5 kg kokainy. Narkotyki ukryte były w używanych meblach znajdujących się w pojeździe, a ich czarnorynkową wartość oszacowano na 1 mln złotych.

Zatrzymane osoby to mieszkańcy województwa podlaskiego w wieku 26 i 57 lat. Obaj zostali doprowadzeni do Podkarpackiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Rzeszowie, gdzie przedstawiono im zarzuty wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających. Na podstawie zebranego materiału dowodowego Sąd Rejonowy w Rzeszowie zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Podkarpaccy policjanci z Wydziałów Kryminalnych zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej w ramach realizowanych spraw, w pierwszym kwartale tego roku zabezpieczyli łącznie 57 kilogramów narkotyków.

( KWP w Rzeszowie / kp)