Dzielnicowy w czasie wolnym zatrzymał poszukiwanego Data publikacji 07.04.2025 Dzielnicowy z Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę. Funkcjonariusz zauważył go, kiedy ten podróżował samochodem. 47-latek próbował jeszcze oddalić się z miejsca, jednak policjant uniemożliwił mu ucieczkę. Zatrzymany mężczyzna trafił już do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące.

Bycie policjantem to nie tylko zawód, ale także powołanie. O każdej porze dnia i nocy, zawsze w gotowości, by reagować i stać na straży bezpieczeństwa i porządku publicznego. Bez względu na to czy na służbie, czy po zakończonej pracy. Właśnie taką postawą wykazał się młodszy aspirant Damian Kubanek z Komisariatu Policji w Kędzierzynie-Koźlu, który w czasie wolnym od służby zatrzymał poszukiwanego mężczyznę.

Dzielnicowy zauważył w jednym z przejeżdżających samochodów mężczyznę, który zwrócił jego uwagę. Dzięki dobremu rozpoznaniu wiedział, że jest on poszukiwany. Policjant pojechał za nim, a gdy mężczyzna wyszedł z pojazdu podjął interwencję. 47-latek próbował jeszcze oddalić się z miejsca, jednak dzielnicowy uniemożliwił mu ucieczkę i zatrzymał poszukiwanego. O całej sytuacji powiadomił dyżurnego Policji.

Po chwili na miejsce przyjechali mundurowi, którzy po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdzili, że zatrzymany mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 47-latek był bowiem poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wodzisławiu Śląskim w celu ustalenia jego miejsca pobytu oraz doprowadzenia do zakładu karnego. Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do więzienia, gdzie spędzi najbliższe trzy miesiące za popełnioną kradzież.

Młodszy aspirant Damian Kubanek jest dzielnicowym, czyli policjantem pierwszego kontaktu. Jest najbliższy lokalnej społeczności. Rozpoznaje potrzeby i oczekiwania mieszkańców w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa. Diagnozuje problemy lokalnej społeczności, ustala ich przyczyny i pomaga w odnalezieniu skutecznych sposobów ich rozwiązania. Jego rejon służbowy obejmuje Osiedle Stare Miasto i Osiedle Południe w Kędzierzynie Koźlu.

Przypominamy, że do 30 kwietnia 2025 roku trwa plebiscyt „Super Dzielnicowy 2025”. Mieszkańcy mogą poprzez formularz nominować i codziennie głosować na dzielnicowych, którzy ich zdaniem zasługują na tytuł najlepszego dzielnicowego roku. Zachęcamy do udziału w plebiscycie i docenienia pracy dzielnicowych, którzy codziennie angażują się w poprawę bezpieczeństwa w naszej społeczności.