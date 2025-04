Skuteczna walka z oszustami wyłudzającymi pieniądze m.in. metodą „na policjanta” Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Toruńscy policjanci, we współpracy z kryminalnymi z innych jednostek, nie ustają w walce z oszustami, którzy wyłudzają pieniądze od osób starszych. Efekty tych działań są wymierne. Tylko w ostatnich dniach zatrzymanych zostało czterech podejrzanych, którzy działali metodą „na policjanta” lub „na wnuczka” na terenie miasta. Trzech z nich, decyzją sądu, trafiło tymczasowo do aresztu.

Policjanci prowadzą akcje profilaktyczne, które mają na celu uświadamianie, w szczególności osób starszych, na temat oszustów mogących próbować wyłudzić od nich pieniądze, podając się za funkcjonariusza publicznego, wnuczka, lekarza, itp. Przestępcy nadal podejmują próby tego typu oszustw, muszą się jednak liczyć z tym, że mogą bardzo szybko trafić za kratki. Tylko w ostatnich dniach funkcjonariusze zatrzymali cztery osoby, które oszukiwały seniorów z Torunia.

Do jednej tego typu akcji doszło pod koniec marca, 26.03.2025 r., na toruńskiej Skarpie. Mężczyzna, podając się przez telefon za funkcjonariusza policji, próbował wyłudzić pieniądze od 96-letniej seniorki. Ta zachowała zdrowy rozsądek i postanowiła zweryfikować tożsamość rozmówcy, dzwoniąc na komisariat. Funkcjonariusze błyskawicznie podjęli działania i zatrzymali 42-letniego mężczyznę w momencie, gdy zamierzał odebrać gotówkę od pokrzywdzonej. Ponadto ustalili, że tego samego dnia próbował oszukać jeszcze dwie inne seniorki. Mężczyzna usłyszał trzy zarzuty usiłowania przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

Kolejne zatrzymanie miało miejsce kilka dni później, 1.04.2025 r., na toruńskim Bydgoskim Przedmieściu. 42-latek i 15-latek działali według podobnego schematu. Ktoś kontaktował się z osobami starszymi, podając się za funkcjonariuszy i próbował wyłudzić pieniądze. Dzięki współpracy Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji, Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i kryminalnych z Komendy Miejskiej Policji w Toruniu osoby, mające odebrać łup zostały namierzone i zatrzymane przez toruńskich funkcjonariuszy. Cała akcja rozegrała się na Jakubskim Przedmieściu chwilę po tym, jak podejrzani zabrali gotówkę od 80-letniej mieszkanki Torunia i próbowali oszukać kolejne trzy kobiety. 42-letni mężczyzna usłyszał zarzuty oszustwa oraz jego usiłowania. Sąd, na wniosek śledczych, zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy. 15-latek został przesłuchany w charakterze nieletniego sprawcy czynu karalnego i przekazany opiekunowi prawnemu.

Dzień później, 2.04.2025 r., policjanci zatrzymali na terenie Poznania kolejnego podejrzewanego - tym razem 21-latka. Sprawa dotyczyła oszustwa metodą „na wnuczka”, do którego doszło miesiąc wcześniej, 1.03.2025 r., w rejonie toruńskiego Śródmieścia. Pokrzywdzonym był 88-letni mieszkaniec osiedla Mokre. Śledztwo prowadzone przez policjantów z Komisariatu Toruń-Śródmieście wspierali funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, którzy dokładnie przeanalizowali zapisy z monitoringu. To one okazały się bardzo pomocne. Pozwoliły wytypować osobę, która przyszła odebrać pieniądze. Dalsza praca policjantów umożliwiła ustalenie danych mężczyzny.

Prokurator, nadzorujący tę sprawę, po zapoznaniu się ze zgromadzonymi dowodami, wydał postanowienie o doprowadzeniu podejrzanego 21-latka, który został namierzony właśnie na terenie Poznania. Śledczy z toruńskiego Śródmieścia ustalili ponadto, że mężczyzna stoi także za innymi dwoma oszustwami, do których doszło na terenie kraju. 21-latek usłyszał trzy zarzuty oszustwa. Sąd przychylił się do wniosku policji i prokuratury, stosując wobec 42-latka tymczasowy areszt na trzy miesiące.

Wszystkie z wymienionych spraw są w toku. Policjanci, pod nadzorem prokuratury, weryfikują czy podejrzani nie stali jeszcze za innymi przestępstwami popełnianymi na terenie naszego kraju. Za przestępstwa, o które są podejrzani, grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia wolności.

Kryminalni nie wykluczają kolejnych zatrzymań i uzupełnienia zarzutów.

( KWP w Bydgoszczy / mw)

