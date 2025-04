Dwutygodniowa dziewczynka w pustostanie ze swoimi nietrzeźwymi rodzicami Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj W jednym z pustostanów na terenie Krakowa, funkcjonariusze z Komisariatu Policji V znaleźli parę bezdomnych, którzy sprawowali opiekę nad 2 tygodniowym noworodkiem. Podczas policyjnej interwencji oboje byli pod wpływem alkoholu, a dodatkowo po sprawdzeniu okazało się, że są poszukiwani do odbycia kar pozbawienia wolności. Po wytrzeźwieniu para trafi do zakładu karnego, aby odbyć zasądzone wyroki. Mogą też usłyszeć zarzuty narażania na niebezpieczeństwo swojego dziecka.

6 kwietnia br. oficer dyżurny krakowskiej Komendy Miejskiej, otrzymał zgłoszenie, że w jednym z pustostanów na terenie Płaszowa zamieszkują osoby bezdomne, które sprawują opiekę nad kilkutygodniowym dzieckiem. Na miejsce udali się funkcjonariusze z Komisariatu Policji V w Krakowie, którzy sprawdzali pomieszczenia pustostanów i rozmawiając z pomieszkującymi tam osobami bezdomnymi, próbowali ustalić, czy zgłoszenie polega na prawdzie i faktycznie przebywa tam noworodek.

W ten sposób policjanci natrafili na kobietę, która wychodząc przed pomieszczenie oświadczyła, że przebywa tam sama i nie ma żadnego dziecka. Funkcjonariusze mimo jej zapewnień postanowili sprawdzić, co kryje się za drzwiami, które kobieta, wychodząc do nich energicznie zamknęła. Jak się okazało, wewnątrz był mężczyzna i malutkie dziecko. W trakcie sprawdzania tożsamości tych osób okazało się, że zarówno 40-latka, jak i 43-latek są poszukiwani listami gończymi do odbycia wyroków, a dziecko, które znajdowało się pod ich opieką, kobieta urodziła 2 tygodnie wcześniej w jednym z krakowskich szpitali. Po wyjściu z placówki medycznej ani ona, ani jej partner, który był ojcem dziecka, nie dopełnili jednak formalności związanych z rejestracją swojej nowo narodzonej córki w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Badanie obojga wykazało też, że byli nietrzeźwi. Z uwagi na to, że dziecko przebywało w warunkach skrajnie dla niego niebezpiecznych, bez dostępu do bieżącej wody i ogrzewania, a opiekę nad nim sprawowały osoby nietrzeźwe, policjanci na miejsce wezwali karetkę pogotowia, która zabrała noworodka na badania do szpitala.

Para bezdomnych po sporządzeniu w Komisariacie Policji V w Krakowie stosownej dokumentacji została osadzona w policyjnym areszcie, skąd po wytrzeźwieniu trafią do zakładu karnego, aby odbyć zasądzone kary pozbawienia wolności.

Niewykluczone, że oboje usłyszą zarzut narażenia na niebezpieczeństwo osoby, nad którą miały obowiązek sprawować opiekę, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.