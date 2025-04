Zatrzymanie oszusta na gorącym uczynku. Chciał wyłudzić 116 tys. złotych Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie zatrzymali 52-letniego mężczyznę, który wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dokonał oszustwa metodą „na policjanta” i podstępem wyłudził od mieszkanki gminy Zielonki pieniądze w kwocie 116 000 zł.

W poniedziałek, 31 marca br. policjanci obserwując jedną z posesji na terenie gminy Zielonki zauważyli mężczyznę, którego zachowanie przykuło ich uwagę. Mężczyzna był wyraźnie zdenerwowany, podczas długiej rozmowy telefonicznej bacznie lustrował teren wokół siebie i zwracał uwagę na osoby przechodzące w pobliżu. Nagle z miejsca zamieszkania wybiegła kobieta trzymającą w dłoniach białą siatkę, którą zawiesiła na ogrodzeniu swojej posesji, a następnie wróciła do budynku. Po chwili do ogrodzenia zbliżył się mężczyzna, który zabrał zawieszoną siatkę. Policjanci natychmiast go zatrzymali.

Okazało się, że w reklamówce są słoiki i portfele z pieniędzmi, w których łącznie znajdowało się ponad 116.000,00 zł. Pokrzywdzona kobieta oświadczyła, funkcjonariuszom Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, że przed chwilą zakończyła rozmowę z „policjantem” który poinformował ją, że w pobliżu jej miejsca zamieszkania działa grupa oszustów zabierająca starszym ludziom pieniądze i by chronić swój majątek musi zebrać wszystkie pieniądze jakie posiada włożyć je do siatki i wynieść na zewnątrz budynku najlepiej by je powiesiła na ogrodzeniu. Fałszywi policjanci zapewniali ją, że tak uchroni swój majątek. Kobieta dopiero po całym zdarzeniu zrozumiała, że dała się oszukać i mogła stracić wszystkie pieniądze.

Dzięki szybkiej reakcji policjantów Wydziału Kryminalnego kobieta odzyskała wyłudzone pieniądze. Należy podkreślić, że zatrzymany mężczyzna dopuścił się jeszcze innego oszustwa również podając się za „policjanta” wówczas pokrzywdzona osoba straciła 28.000 zł oraz jest podejrzany o jeszcze kolejne dwa oszustwa na terenie miasta Krakowa. Prokuratura Rejonowa Kraków-Prądnik Biały w Krakowie skierowała wniosek do Sądu Rejonowego Kraków-Krowodrza w Krakowie o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec zatrzymanego na okres 3 miesięcy, który został w całości uwzględniony.