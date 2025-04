Areszt dla 37-latka za usiłowanie zabójstwa Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali 37-latka z Gdańska podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Mężczyzna ukrywał się w mieszkaniu na terenie Kowal, w jego zatrzymaniu wzięli udział policyjni kontrterroryści. W trakcie czynności funkcjonariusze znaleźli w mieszkaniu m.in. broń, a także inne niebezpieczne przedmioty. Decyzją sądu sprawca trafił na trzy miesiące do aresztu. Za najpoważniejsze z popełnionych przestępstw grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Policjanci z komisariatu przy ulicy Platynowej 6F pracowali nad sprawą usiłowania zabójstwa 38-letniego mieszkańca Gdańska, do którego miało dojść pod koniec marca 2025 r. na terenie jednego z hoteli w południowej części Gdańska. Sprawca zaatakował pokrzywdzonego maczetą, zniszczył mienie na terenie hotelu, po czym uciekł.

Podczas pracy nad tą sprawą kryminalni dotarli do osób, które miały informacje na temat zdarzenia, zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu, a gdy ustalili, jak sprawca wygląda, zaczęli go szukać. To zadanie wymagało szczególnego zaangażowania ze strony kryminalnych z Oruni, ponieważ sprawca zaczął się ukrywać. Funkcjonariusze wiedzieli, że mężczyzna jest niebezpieczny i jego znalezienie i zatrzymanie było dla nich priorytetowym zadaniem. Podczas intensywnej pracy sprawdzili wiele informacji na temat sprawcy, a gdy ustalili adres, pod którym miał przebywać, od razu pojechali to sprawdzić. Policjanci potwierdzili uzyskane informacje, potwierdzili też, że sprawca może mieć przy sobie niebezpieczne przedmioty, w tym broń. Przy tego typu zadaniach policjanci dbają o swoje życie i zdrowie, ale też o bezpieczeństwo osoby zatrzymywanej. Jeżeli pozwalają na to okoliczności, do realizacji są angażowani policyjni kontrterroryści.

W minioną środę policjanci weszli do mieszkania po siłowym otwarciu drzwi i zatrzymali poszukiwanego mężczyznę. Podczas czynności na miejscu zabezpieczono przedmioty, które posłużą jako dowód w sprawie. Dzięki zgromadzonym przez policjantów dowodom prokurator przedstawił 37-latkowi zarzuty usiłowania zabójstwa, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia, spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu, posiadania broni palnej oraz zniszczenia mienia. Sąd przychylił się też do prokuratorskiego wniosku i zastosował wobec sprawcy tymczasowy trzymiesięczny areszt.

Za usiłowanie zabójstwa grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Za posiadanie broni palnej grozi kara do 8 lat więzienia. Za zniszczenie mienia grozi kara nawet 5 lat pozbawienia wolności.