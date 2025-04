Kolejne życie zostało uratowane dzięki czujności obywateli i natychmiastowej reakcji policjanta po służbie Data publikacji 07.04.2025 Powrót Drukuj Czujni obywatele oraz policjant, który wracał ze służby zareagowali widząc mężczyznę leżącego w rowie. Funkcjonariusz przystąpił do reanimacji. Po chwili dołączyli do niego zaalarmowani koledzy z płockiej komendy, a następnie ratownicy medyczni. Dzięki podjętym działaniom 52-latek odzyskał funkcje życiowe.

W minioną sobotę (5 kwietnia), w okolicy Cekanowa, czujność policjanta z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego płockiej komendy, który wracał ze służby wzbudziły pojazdy, które zaczęły się zatrzymywać się przy drodze. Okazało się, że zaniepokojeni kierowcy zwrócili uwagę na mężczyznę leżącego w rowie. Funkcjonariusz natychmiast sprawdził jego funkcje życiowe prosząc świadków o wezwanie służb. Ponieważ mężczyzna nie oddychał, mundurowy przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Po chwili dołączyli do niego zaalarmowani koledzy z płockiej jednostki, którzy włączyli się w reanimację mężczyzny. Następnie na miejsce przyjechał zespół pogotowia ratowniczego, który przejął działania ratunkowe. Po kilkunastu minutach 52-latek odzyskał czynności życiowe, po czym został zabrany do szpitala.

To kolejny przykład, jak ogromne znaczenie ma szybka reakcja i obywatelska postawa. Dzięki czujności oraz natychmiastowych wspólnych działań kolejne życie zostało uratowane.