Policjanci udaremnili próbę oszustwa metodą "na legendę" i odzyskali pieniądze w kwocie 54 000 złotych Data publikacji 08.04.2025 Powrót Drukuj Próba oszukania mieszkanki powiatu stargardzkiego nie powiodła się dzięki zaangażowaniu oraz szybkiej reakcji funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego stargardzkiej komendy i policjantów z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Do seniorki zadzwoniła kobieta z informacją, że jej córka brała udział w wypadku drogowym. Wyjaśniła, że potrzebne są pieniądze, aby córka mogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Seniorka myśląc, że pomaga swojej córce przekazała fałszywemu adwokatowi 54 000 złotych. Policjanci na gorącym uczynku zatrzymali „odbieraka”, który usłyszał zarzut. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Seniorzy najczęściej padają ofiarami przestępców podszywających się pod policjantów, prokuratorów, czy też członków najbliższej rodziny. Jednak dzięki pracy policjantów oszuści są zatrzymywani przez mundurowych. Tak też było i w tym przypadku. Do seniorki na telefon stacjonarny zadzwoniła kobieta podająca się na pracownicę komendy z informacją, że jej córka spowodowała wypadek drogowy, w którym miała ucierpieć kobieta w 5 miesiącu ciąży. Kobieta wyjaśniła, że potrzebne są pieniądze, aby córka mogła uniknąć odpowiedzialności karnej. Kobieta wydawała seniorce cały czas polecenia co ma robić i w żadnym wypadku się nie rozłączać. Potwierdziła, że aby córka została zwolniona musi wpłacić kaucję i do jej mieszkania przyjdzie adwokat, któremu ma przekazać pieniądze. Po chwili do domu pokrzywdzonej przyszedł mężczyzna przedstawiający się jako osobisty adwokat. Mężczyzna wziął reklamówkę z gotówką i wyszedł. Seniorka przekazała mężczyźnie pieniądze w kwocie 54 000 złotych. Gdy „odbierak” wyszedł z mieszkania z pieniędzmi na miejscu czekali już na niego kryminalni – mężczyzna został zatrzymany na gorącym uczynku.

Po zebraniu materiału dowodowego w sprawie, policjanci przedstawili 20-latkowi zarzut, a następnie złożyli do prokuratora wniosek o zastosowanie wobec niego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Prokurator przychylił się do wniosku Policji i z takim samym wnioskiem wystąpił do sądu. Sąd Rejonowy w Stargardzie aresztował podejrzanego na trzy miesiące.

Policjanci przypominają!

Szczególnie zagrożone są osoby posiadające telefony stacjonarne. Sprawcy typują swoje ofiary spośród takich osób.

Nawet jeśli ktoś dopytuje, nie mów nikomu jaką sumą pieniędzy dysponujesz. Przestępcy i tak będą chcieli jak najwięcej.

Nigdy nie przekazuj pieniędzy osobom, których nie znasz.

Jeżeli dzwoni do Ciebie osoba podająca się za członka rodziny lub znajomego i potrzebuje od Ciebie pieniędzy, rozłącz się. Odłóż słuchawkę, odczekaj chwilę i zadzwoń bezpośrednio do najbliższych, żeby to potwierdzić. Nie dzwoń z numeru na który dzwonili sprawcy.

Nie wypłacaj z banku dużych sum pieniędzy bez konsultacji z najbliższymi. Ty działasz pod presją czasu z nadzieją, że pomożesz osobie najbliższej lub uchronisz swoje środki przed utratą. Twoja rodzina może mieć inne spojrzenie na tą sytuację.

Jeśli ktoś próbował Cię oszukać lub padłeś ofiarą oszustów - natychmiast powiadom najbliższą jednostkę Policji.

Policja nigdy nie informuje osób postronnych o podejmowanych działaniach, a szczególnie o tajnych akcjach. Nigdy nie odbierają i nie przekazują pieniędzy.

( KWP w Szczecinie / kc)