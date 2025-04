Na liczniku 127 km/h, a w organizmie ponad promil alkoholu Data publikacji 08.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze głubczyckiej drogówki przerwali jazdę 38-latka, który pędził przez wieś z prędkością 127 km/h. Jakby tego było mało mężczyzna prowadził pojazd, mając blisko 1,2 promila alkoholu w organizmie. Dodatkowo mieszkaniec gminy Głubczyce nie posiadał uprawnień do kierowania pojazdem. Za popełnione przestępstwa odpowie przed sądem. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Policjanci głubczyckiej drogówki w trosce o bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu systematycznie patrolują drogi powiatu i reagują na wykroczenia, które mogą przyczynić się do wypadków drogowych. Funkcjonariusze patrolują nie tylko główne ciągi komunikacyjne, ale również drogi lokalne. Sprawdzają stan trzeźwości, weryfikują posiadane uprawnienia, a także kontrolują prędkość, z jaką podróżują kierowcy. Wszystko po to, by mieszkańcy powiatu mogli czuć się bezpiecznie.

W minionym tygodniu głubczyccy mundurowi zauważyli kierowcę, który jechał przez Klisino zdecydowanie za szybko. Mężczyzna pędził volkswagenem, mając na liczniku 127 km/h na obowiązującej „pięćdziesiątce”. Jazda o prawie 80 km/h za szybko nie była jedynym złamaniem prawa jakiego dopuścił 38-latek.

W trakcie rozmowy z kierowcą funkcjonariusze wyczuli woń alkoholu. Badanie stanu trzeźwości kierowcy volkswagena wykazało blisko 1,2 promila alkoholu w jego organizmie. Dodatkowo, jak ustalili policjanci, mężczyzna nie posiadał uprawnień do kierowania.

Za przekroczenie prędkości, brak uprawnień oraz prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 38-letni mieszkaniec gminy Głubczyce odpowie przed sądem. Grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności.

Po raz kolejny apelujemy do kierowców o rozsądek na drodze. Nadmierna prędkość, jazda na podwójnym gazie, brawura, czy chwila nieuwagi może kosztować nie tylko czyjeś zdrowie, a nawet życie. Drogi kierowco, włącz myślenie!