Zastępca Naczelnika Wydziału Kryminalnego bydgoskiej komendy miejskiej zapobiegł tragedii Data publikacji 08.04.2025 Szybka reakcja, zdecydowane działanie i wezwanie służb to krótki opis, który nad wyraz pasuje do Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Jego zaangażowanie pozwoliło w porę opanować pożar, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku.

Być w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie to powiedzenie jest jakże aktualne w odniesieniu do Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusz jechał w minioną sobotę (5.04.2025) około godziny 13:40 do służby. Przejeżdżając przez miejscowość Brzoza zauważył czarny dym unoszący się nad jedną z posesji.

Policjant natychmiast zatrzymał auto. Wówczas zauważył, że pali się składowisko opon, które znajdowało się w pobliżu budynku mieszkalnego z lokalami użytkowymi, a ogień dostaje się do wnętrza. Funkcjonariusz natychmiast zadzwonił na numer alarmowy 112 informując o zdarzeniu. Jednocześnie skierował się do lokali usługowych, by zaalarmować osoby tam przebywające o zagrożeniu. Wówczas wyszły z nich dwie kobiety. Na szczęście na piętrze budynku nie było żadnych lokatorów.

W pewnym momencie kobiety chciały ratować wyposażenie swoich lokali i nie zważając na konsekwencje i zagrożenie, wbiegły do nich. Widząc to, policjant natychmiast zareagował i odwiódł starszą z nich od tego pomysłu. Młodszą natomiast wyprowadził z lokalu, w którym w tym momencie było już duże zadymienie, a płomienie wdzierały się przez okno do środka.

Chwilę później na miejsce przyjechali strażacy, którzy ugasili ogień.

Szybka reakcja, zdecydowane działanie i wezwanie służb pozwoliły w porę opanować pożar, a przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo osób przebywających w budynku. Dzięki zaangażowaniu Zastępcy Naczelnika Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy nie doszło do tragedii.