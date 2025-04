Zarzuty w związku z wyłudzeniem dofinansowania, posługiwaniem się sfałszowanymi dokumentami i przetwarzaniem danych osobowych Data publikacji 08.04.2025 Powrót Drukuj 33 zarzuty oszustwa, posługiwania się sfałszowanymi dokumentami oraz nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych usłyszała 55-latka, która prowadziła jedno ze słupskich przedszkoli. Kobieta podejrzana jest o wykazywanie zatrudnienia w swojej placówce osób, które w rzeczywistości tam nie pracowały, co doprowadziło do wypłacenia dofinansowania w wysokości ponad 120 tysięcy złotych. Za te czyny grozi do 8 lat pozbawienia wolności.

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Słupsku przedstawili 21 zarzutów oszustwa, 11 zarzutów posługiwania się podrobionymi dokumentami jako autentycznymi oraz zarzut nieuprawnionego przetwarzania danych osobowych kobiecie prowadzącej jedno ze słupskich przedszkoli. 55-latka w latach 2022 – 2024 miała wprowadzać w błąd Zakład Ubezpieczeń Społecznych poprzez wykazywanie zatrudnienia osób sprawujących opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do placówki, które w rzeczywistości nie były w niej zatrudnione. W konsekwencji tego rodzice dzieci, nieświadomi takiego działania, składali do ZUS-u wnioski o przyznanie dofinansowania na pobyt ich dziecka w przedszkolu w miesięcznej wysokości 400 złotych wskazując we wniosku opiekunkę, której właścicielka w rzeczywistości nie zatrudniała.

Prowadzący postępowania policjanci przesłuchali rodziców dzieci, które uczęszczały do przedszkola, dokładnie przeanalizowali znajdującą się w placówce dokumentację oraz dokumentację, którą 55-latka przekazywała do słupskiego Urzędu Miasta.

Działania policjantów pozwoliły na ustalenie, że przekazywane do urzędu umowy o pracę były uprzednio podrobione i okazywane jako autentyczne, a znajdujące się w nich dane osobowe wykorzystywane były niezgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Łączna kwota wypłaconego dofinansowania to ponad 120 tysięcy złotych.

Zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do słupskich policjantów od pracowników słupskiego ratusza, którzy podczas jednej z kontroli zwrócili uwagę na nieścisłości znajdujące się w przedszkolnej dokumentacji. Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją KMP w Słupsku zgromadzili w tej sprawie materiał dowodowy, który wraz z aktem oskarżenia został przekazany do słupskiej prokuratury. Za te przestępstwa grozi do 8 lat pozbawienia wolności.