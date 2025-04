Rozpoznał go policjant po służbie Data publikacji 08.04.2025 Powrót Drukuj 72-latek poszukiwany do odbycia kary 1,5 roku więzienia za przestępstwo o charakterze seksualnym wpadł w ręce policjantów. Mężczyznę rozpoznał funkcjonariusz wracający do domu po zakończonej służbie. Nie tracąc poszukiwanego z oczu, policjant jechał za nim, aż do momentu, gdy ten został zatrzymany przez wywiadowców.

Wczoraj, 07.04.br., po zakończonej służbie policjant z referatu wywiadowczego gdańskiej komendy miejskiej zauważył znany mu samochód, którym jeździł poszukiwany mężczyzna. Policjant nie tracąc mitsubishi z oczu, ruszył za nim, a informację o poszukiwanym natychmiast przekazał kolegom z referatu wywiadowczego. Funkcjonariusz cały czas jechał za samochodem i informował wywiadowców o jego położeniu. Gdy kierujący mitsubishi wjechał w ulicę Elbląską, byli tam już policjanci. Funkcjonariusze dali mężczyźnie sygnały do zatrzymania i przeprowadzili kontrolę. Po sprawdzeniu w policyjnych systemach danych 72-latka z Gdańska, potwierdziło się, że jest on poszukiwany do odbycia kary więzienia. Sąd skazał mężczyznę na karę pozbawienia wolności za przestępstwo o charakterze seksualnym. Policjanci zatrzymali skazanego, a samochód przekazali jego żonie, która była pasażerem. Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu i po wykonaniu czynności trafił do aresztu.

Policjantami jesteśmy też po służbie. Naszą pracę traktujemy jako misję, często pasję, niesiemy pomoc potrzebującym, ale też zatrzymujemy przestępców. Zaangażowanie i dobre rozpoznanie powoduje, że jesteśmy skuteczni niezależnie od tego, czy właśnie pełnimy służbę, czy jesteśmy poza nią. Wszystko po to, aby każdy był bezpieczny, a przestępcy trafili tam, gdzie ich miejsce.