Przystanek „PaT” wraca

Uczestnikami spotkania byli zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy Renata Kazanowska, pierwszy zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu insp. Sławomir Piekut, dyrektor Gabinetu Komendanta Głównego Policji insp. dr Robert Żółkiewski, pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Edukacji na Rzecz Bezpieczeństwa i zarazem autor programu „PaT” Grzegorz Jach, starosta powiatu szamotulskiego Beata Hanyżak, burmistrz miasta i gminy Szamotuły Piotr Michalak, prezes Sądu Rejonowego w Szamotułach Łukasz Słomczyński wraz z zespołem kuratorów, lider młodzieżowej grupy PaT w Warszawie Igor Kamiński oraz samorządowcy, funkcjonariusze i pracownicy Policji, młodzież i media.

Profilaktyczny program „PaT” dla młodych wspiera ich zdrowie i bezpieczeństwo.

– Dzisiaj wracamy do tego kapitalnego programu. Bardzo się cieszę, że ten program zakończył się w Warszawie i dzisiaj w Warszawie zaczynamy go na nowo. I oby trwał, bo jest potrzebny – powiedziała wiceprezydent stolicy Renata Kazanowska. – Bardzo się cieszę, że na ręce pana burmistrza będę mogła przekazać tę przechodnią statuetkę, która jest symbolem programu i trzymam bardzo mocno kciuki za wszystkie wasze aktywności, bo działamy we wspólnym celu, jakim jest jak najlepsze zaopiekowanie naszej młodzieży.

W tegorocznej akcji w Szamotułach weźmie udział ponad tysiąc osób z całej Polski.

– PaT to program profilaktyczny skierowany do młodzieży, który daje jej alternatywę przed uzależnianiami, hejtem, przemocą, cyberprzemocą i również przed utratą zdrowia psychicznego. To program, w którym najważniejsza jest młodzież. To oni swoim zaangażowaniem, pasją, pokazują rówieśnikom, jak należy żyć bez uzależnień – powiedział insp. Sławomir Piekut. – Bardzo się cieszę, że po 10 latach wraca PaT i tą pierwszą jednostką po przerwie jest garnizon wielkopolski. Dlaczego do Szamotuł? Bo Szamotuły to jest taka jednostka garnizonu wielkopolskiego, w którym PaT nigdy nie zakończył swojej działalności. Pomimo wygaszenia tego programu on działał.