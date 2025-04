Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy oszukali seniorkę Data publikacji 09.04.2025 Powrót Drukuj Rzeszowscy kryminalni ustalili i zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o oszukanie seniorki. Obaj, działając wspólnie i w porozumieniu, najpierw wprowadzili w błąd 77-latkę, a następnie odebrali od niej pieniądze. W wyniku ich działania, pokrzywdzona straciła 40 tysięcy złotych. Decyzją Sądu Rejonowego w Rzeszowie, mężczyźni, którzy uczestniczyli w tym procederze, następne trzy miesiące spędzą w areszcie tymczasowym.

Funkcjonariusze wydziału kryminalnego rzeszowskiej komendy zajmujący się na co dzień przestępstwami na szkodę osób starszych, wyjaśniali okoliczności zdarzenia, do którego doszło w drugiej połowie lutego.

Sprawcy wykorzystali dobrze znaną legendę „na wypadek”. Najpierw oszustka wmówiła seniorce, że jest jej krewną, która spowodowała wypadek. Płacząc prosiła ją o pieniądze na kaucję. Zmanipulowana 77-latka w żaden sposób nie weryfikowała tych informacji. Wierząc, że pomaga, przekazała nieznajomemu mężczyźnie 40 tysięcy złotych.

Kryminalni drobiazgowo analizowali każdą informację i trop, który doprowadziłby ich do mężczyzny, który odebrał od seniorki oszczędności. Efektem ich pracy było zatrzymanie dwóch mężczyzn, podejrzewanych o udział w tym przestępstwie.

To 51-letni mieszkaniec Poznania i 77-letni mieszkaniec województwa śląskiego. Obaj zostali zatrzymani i osadzeni w policyjnej izbie zatrzymań.

Zgromadzeniem materiału dowodowego w sprawie zajęli się funkcjonariusze z wydziału dochodzeniowo-śledczego rzeszowskiej komendy. Na podstawie zgromadzonych dowodów przedstawili zatrzymanym zarzut osiągnięcia korzyści majątkowej poprzez doprowadzenie pokrzywdzonej mieszkanki Rzeszowa do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości 40 tysięcy złotych.

Akta sprawy dochodzeniowcy przekazali do Prokuratury Rejonowej dla miasta Rzeszów. Prokurator wystąpił do Sądu Rejonowego w Rzeszowie z wnioskiem, o zastosowanie wobec podejrzanych trzymiesięcznego aresztu, do którego sąd się przychylił.

Za oszustwo kodeks karny przewiduje karę do 8 lat pozbawienia wolności.