Blisko 10 kilogramów narkotyków i podejrzani w rękach polkowickich policjantów

Na najbliższe trzy miesiące do aresztu trafią 25-latek i 26-latek podejrzani o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Mężczyzn zatrzymali funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Polkowicach. Policjanci w ramach podjętych czynności zabezpieczyli blisko 10 kg marihuany o czarnorynkowej wartości 400 tysięcy złotych oraz kilkadziesiąt porcji handlowych metamfetaminy oraz ecstasy.

Minione dni były niezwykle pracowite dla polkowickich funkcjonariuszy. W poniedziałek w godzinach porannych policjanci przystąpili do przeszukania pomieszczenia nieopodal Lubina. Kryminalni w wyniku poczynionych wcześniej czynności operacyjnych podejrzewali, co i kogo zastaną wewnątrz wytypowanego lokalu. W środku funkcjonariusze odnaleźli i zabezpieczyli blisko 10 kilogramów narkotyków oraz dwóch mężczyzn odpowiedzialnych ich dystrybucję. 26-letni mieszkaniec gminy Chocianów i 25-letni mieszkaniec Lubina zostali zatrzymani.

Im dłużej trwało przeszukanie, tym policjanci zabezpieczali coraz więcej dowodów przestępczego procederu. Funkcjonariusze pionu kryminalnego polkowickiej Policji znaleźli 9 kilogramów i 330 gramów narkotyków, które po wstępnym badaniu okazały się marihuaną oraz kilkadziesiąt porcji handlowych metamfetaminy i ecstasy. Jednocześnie policjanci natrafili na ślad jednego z klientów wspomnianej już wcześniej dwójki. 31-letni mieszkaniec Lubina został zatrzymany tego samego dnia, będąc w posiadaniu blisko 7,5 gramów haszyszu i działki handlowej marihuany.

Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym 25-latkowi i 26-latkowi zarzutu wprowadzania do obrotu znacznej ilości narkotyków w celu uzyskania korzyści majątkowej. Zarzut usłyszał też 31-latek, któremu za posiadanie narkotyków grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Najstarszych z podejrzanych będzie odpowiadał z wolnej stopy. W sprawie pozostałej dwójki orzekał Sąd Rejonowy w Lubinie, który weryfikując poniekąd pracę polkowickich funkcjonariuszy, nie miał żadnych wątpliwości. Chwilę później podejrzani stojąc w sądowej ławie, usłyszeli, że najbliższe 3 miesiące spędzą w areszcie. Tymczasowo aresztowanym mężczyznom grozi kara do 12 lat pozbawienia wolności.