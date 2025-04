Nowy policyjny śmigłowiec Bell-407GXi już na Dolnym Śląsku! Nowoczesne wsparcie z powietrza dla bezpieczeństwa mieszkańców Data publikacji 10.04.2025 Powrót Drukuj Policyjna flota na Dolnym Śląsku wzbogaciła się o nowoczesny śmigłowiec Bell-407GXi, który kilka dni temu oficjalnie trafił do służby w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. W uroczystym przekazaniu maszyny udział wziął Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, nadinsp. Paweł Półtorzycki. Nowy śmigłowiec to nie tylko symbol rozwoju technologicznego dolnośląskiej Policji, ale przede wszystkim realne wsparcie w codziennej służbie na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców regionu.

Policyjne patrole na dolnośląskich drogach zyskują nowy wymiar. Do środków wspierających bezpieczeństwo – obok m.in. radiowozów, motocykli, dronów i laserowych mierników prędkości – dołącza teraz nowoczesny, wielozadaniowy śmigłowiec Bell-407GXi, który będzie stacjonował we Wrocławiu. Maszyna została zakupiona w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach – lotniczy nadzór nad ruchem drogowym”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W trakcie oficjalnego przekazania śmigłowca w ręce policyjnych lotników Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Paweł Półtorzycki podkreślił znaczenie inwestycji: „To kolejny krok w stronę skuteczniejszej i nowocześniejszej Policji. Bell-407GXi nie tylko usprawni działania związane z kontrolą ruchu drogowego, ale zwiększy naszą mobilność operacyjną w całym województwie”

Śmigłowiec Bell-407GXi to zaawansowana technologicznie jednostka, wyposażona m.in. w System Obserwacji Lotniczej (SOL) ze specjalną głowicą optoelektroniczną, system rejestracji i transmisji obrazu oraz reflektor olśniewający do nocnych operacji. Dzięki dodatkowemu zbiornikowi paliwa maszyna może pozostawać w powietrzu ponad 3,5 godziny i przebyć dystans nawet 700 kilometrów, co zdecydowanie rozszerza jej obszar działania.

Nowe śmigłowce odgrywają kluczową rolę w działaniach prewencyjnych i operacyjnych Są niezastąpione nie tylko w patrolowaniu tras szybkiego ruchu, ale też podczas pościgów, zabezpieczeń imprez masowych i poszukiwań osób zaginionych.

Zadania nowego śmigłowca obejmują m.in.:

monitoring ruchu drogowego i identyfikację niebezpiecznych zachowań,

wsparcie w działaniach wobec nielegalnych wyścigów i „piratów drogowych”,

koordynację pościgów z powietrza,

działania poszukiwawczo-ratownicze,

dokumentację miejsc wypadków i katastrof,

wsparcie operacji specjalnych i zabezpieczenia wizyt najważniejszych osób w państwie.

Dolnośląska Policja, dzięki nowemu śmigłowcowi, staje się częścią jednej z najnowocześniejszych flot lotniczych w Europie. Polska Policja dysponuje obecnie siedmioma jednostkami typu Bell-407GXi. Tego samego typu maszyny wykorzystywane są również przez policje w USA, Kolumbii czy Kanadzie, co świadczy o ich światowym standardzie.

„Mamy do czynienia z przełomem w możliwościach operacyjnych Policji. To nie tylko prestiż, ale przede wszystkim konkretne narzędzie do zwiększania bezpieczeństwa mieszkańców Dolnego Śląska” – podsumował nadinsp. Półtorzycki.

Nowy śmigłowiec Bell-407GXi już dziś wspiera dolnośląskich policjantów w ich codziennej, odpowiedzialnej służbie. Bezpieczeństwo zyskało właśnie nowego sojusznika – szybkiego, nowoczesnego i niezawodnego.

W związku z rozwojem sekcji lotnictwa dolnośląska Policja poszukuje mechaników śmigłowcowych z odpowiednimi uprawnieniami. Za kilka dni na naszych stronach pojawi się informacja o naborze na stanowisko mechanika.