W drodze do służby rozpoznał zaginionego 73-latka i udzielił mu pomocy Data publikacji 10.04.2025 Policjant z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku kom. Bartłomiej Góra udowodnił, że policjantem jest się nie tylko w godzinach pełnienia służby. W drodze do komendy zauważył i rozpoznał zaginionego 73-latka, którego od dwóch dni poszukiwali policjanci ze Śródmieścia. Dzięki reakcji funkcjonariusza mężczyzna cały i zdrowy trafił pod opiekę ratowników medycznych.

7 kwietnia policjanci z komisariatu na Śródmieściu przyjęli zawiadomienie o zaginięciu 73-letniego mężczyzny, który wyszedł z Domu Pomocy Społecznej przy ul. Hożej i nie powrócił do miejsca pobytu. Mundurowi natychmiast opublikowali w środkach masowego przekazu wizerunek zaginionego wraz z rysopisem, co i tym razem przyniosło zamierzony rezultat.

Kom. Bartłomiej Góra, jadąc do porannej służby, przy ul. Toruńskiej na chodniku zauważył starszego mężczyznę poruszającego się przy pomocy chodzika. Policjant dzięki temu, że zapoznał się z opublikowanym wcześniej wizerunkiem zaginionego od razu rozpoznał 73-latka, zaparkował swój samochód i podszedł do mężczyzny.

Kontakt z zaginionym był ograniczony i utrudniony. Pan Ryszard nie miał przy sobie żadnego dokumentu i nie znał dokładnej daty swojego urodzenia. Wiedział jedynie, że urodził się w 1952 roku w Wejherowie i że chciał wrócić do ośrodka, ale niestety nie pamiętał adresu. Policjant z uwagi na problemy z poruszaniem się 73-latka pomógł mu i wspólnie doszli do budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, gdzie Oficer Dyżurny zadysponował już Zespół Ratownictwa Medycznego. Na miejsce przyjechali także policjanci ze Śródmieścia, którzy po sprawdzeniu w policyjnych systemach potwierdzili tożsamość zaginionego. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili konieczność przewiezienia Pana Ryszarda do szpitala, celem sprawdzenia jego stanu zdrowia.

Postawa kom. Bartłomieja Góry po raz kolejny pokazuje jak ważna jest nieobojętność na los innych. Policjanci każdego dnia publikują wizerunki osób zaginionych, których życie i zdrowie mogą być zagrożone, a najważniejszą rolę w takich przypadkach i skuteczności poszukiwań odgrywa czas. W przypadku kiedy rozpoznasz osobę, której wizerunek publikujemy niezwłocznie poinformuj o tym najbliższą jednostkę Policji lub dyspozytora numeru alarmowego 112.