Dwaj mężczyźni z Turku zatrzymani za seksualne wykorzystanie nieletnich Data publikacji 10.04.2025 Powrót Drukuj Zatrzymani zostali dwaj mężczyźni z Turku, podejrzani o wielkokrotne wykorzystanie seksualne nieletnich. W sprawę zaangażowani byli policjanci z KWP Poznań. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Koninie podejrzani zostali tymczasowo aresztowani. Grozi im do 15 lat więzienia.

Policjanci z KWP w Poznaniu pod koniec 2024 roku otrzymali informacje, że dwóch mężczyzn z Turku wykorzystywało seksualnie nieletnich chłopców. Po sprawdzeniu informacji funkcjonariusze zawiadomili prokuraturę i zaczęli zbierać materiały dowodowe. Okazały się one na tyle istotne, że prokuratorzy z Prokuratury Rejonowej w Turku wszczęli śledztwo.

W poniedziałek (7 kwietnia) na podstawie nakazów prokuratorskich policjanci z wydziału kryminalnego i dochodzeniowo śledczego KWP Poznań zatrzymali podejrzanych. W działania włączyli się policjanci z poznańskiego Zarządu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, którzy zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny i nośniki danych. Zatrzymani to dwaj mieszkańcy Turku. Obaj mają po 48 lat. Nigdy nie byli wcześniej karani.

Na podstawie materiałów dowodowych prokurator z Prokuratury Rejonowej w Koninie przedstawił zarzuty wielokrotnego wykorzystania nieletnich (poniżej 15 lat), w okresie co najmniej od 2013 roku. Prokuratura złożyła także do sądu w Koninie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanych. Sąd przychylił się do tego wniosku.

(KWP w Poznaniu / kp)