Dzielnicowa uratowała życie 43-latka Data publikacji 10.04.2025 Powrót Drukuj Ratowanie ludzkiego życia to najważniejsze zadanie policjanta. Dzielnicowa z Korycina prowadziła masaż serca nieprzytomnego mężczyzny i doprowadziła do przywrócenia funkcji życiowych. Dzięki szybkiej rekcji policjantki nie doszło do tragedii i mężczyzna trafił pod opiekę medyków.

Dyżurny sokólskiej komendy otrzymał zgłoszenie o mężczyźnie leżącym na jednej z posesji w gminie Korycin, który najprawdopodobniej jest pijany. Na miejsce pojechała dzielnicowa. Przy budynku gospodarczym zauważyła leżącego na brzuchu mężczyznę. Po sprawdzeniu funkcji życiowych, okazało się, że był on nieprzytomny i nie oddychał. Policjantka przystąpiła do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Od razu rozpoczęła masaż serca, co doprowadziło do przywrócenia funkcji życiowych.

Dzięki szybkiej rekcji funkcjonariuszki nie doszło do tragedii i mężczyzna trafił pod opiekę medyków.

Jeśli widzimy osoby, których zdrowie lub życie może być zagrożone, bez wahania poinformujmy odpowiednie służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Nie bądźmy obojętni.