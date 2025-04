Schowany pod podłogą - finał poszukiwań 41-latka Data publikacji 10.04.2025 Powrót Drukuj Długo unikał sprawiedliwości, ukrywając się w sprytnie skonstruowanej kryjówce, ale w końcu przyszedł dzień, w którym nie miał już dokąd uciekać. Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Białobrzegach zatrzymali 41-letniego mieszkańca powiatu lubartowskiego, który od miesięcy był poszukiwany listem gończym.

Mężczyzna, skazany na 2 lata i 6 miesięcy pozbawienia wolności za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu oraz łamanie sądowych zakazów, nigdy nie zgłosił się do odbycia wyroku. By uniknąć zatrzymania, wpadł na niecodzienny pomysł – ukrył się w piwnicy, do której prowadził wydrążony otwór w podłodze łazienki.

Dzięki skutecznej pracy operacyjnej policjanci z Białobrzegów namierzyli i zatrzymali uciekiniera. Teraz, zamiast kryjówki pod podłogą, czeka go cela w zakładzie karnym, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.

Ta sprawa po raz kolejny pokazuje, że ucieczka przed wymiarem sprawiedliwości może chwilowo opóźnić konsekwencje, ale nigdy ich nie uniknie. Funkcjonariusze udowodnili, że cierpliwość i skuteczna praca operacyjna zawsze przynoszą efekty.

( KWP zs . w Radomiu / kc)