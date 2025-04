Pomagamy i chronimy. Senior potrzebował pomocy Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Policjantki z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego oświęcimskiej komendy Policji udzieliły pomocy 88-letniemu mieszkańcowi Osieka. Mężczyzna był głodny i miał problemy z poruszaniem się.

We wtorek (8 kwietnia), tuż przed godziną 10.00 senior z Osieka zadzwonił pod numer alarmowy 112 informując, że ma problemy z poruszaniem. Jak przekazał, czuje się słabo, ponieważ nie jest już w stanie zrobić sobie posiłku. Pod wskazany adres niezwłocznie pojechały policjantki z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Funkcjonariuszki w rozmowie z seniorem ustaliły, że opadł z sił, nie dał rady już wstać, aby przyrządzić sobie posiłek. Przekazał również, że otrzymuje pomoc od pracowników socjalnych, którzy co kilka dni przynoszą mu zakupy. Policjantki przygotowały posiłek, a następnie podały go seniorowi. Następnie informację o zdarzeniu przekazały pracownikom socjalnym oraz dzielnicowemu. Senior podziękował za udzieloną pomoc, natomiast policjantki życzyły mu zdrowia i powrotu do sił.

Apelujemy o zwrócenie uwagi na mieszkających w sąsiedztwie samotnych seniorów oraz osoby z niepełnosprawnościami. Być może potrzebują wsparcia i pomocy. Wystarczy powiadomić najbliższy ośrodek pomocy społecznej oraz dzielnicowego.