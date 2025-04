Podejrzany o napad na jubilera tymczasowo aresztowany Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia, do którego doszło w jednym z salonów jubilerskich w Dobrym Mieście. Odzyskali również zabraną przez niego biżuterię. Po przedstawieniu zarzutów, decyzją sądu, 43-latek trafił do aresztu.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 07.04.2025 r., około 16.30. Wówczas do jednego ze sklepów jubilerskich w Dobrym Mieście wszedł mężczyzna, próbował zaatakować młotkiem pracownicę, a następnie zabrał artykuły jubilerskie i uciekł. Wartość skradzionych przedmiotów wyniosła około 50 tysięcy złotych. Na szczęście kobieta nie odniosła obrażeń.

Po otrzymaniu zgłoszenia o tym zdarzeniu policjanci natychmiast zajęli się wyjaśnianiem sprawy i poszukiwaniem sprawcy. W działania zaangażowani zostali funkcjonariusze z Dobrego Miasta, Barczewa i Olsztyna. Do akcji dołączyli również przewodnicy z psami tropiącymi z Olsztyna i Elbląga. Policjanci rozpytywali świadków zdarzenia, przeglądali nagrania z kamer monitoringu, weryfikowali każdą otrzymaną informację. Zabezpieczyli wizerunek sprawcy, wiedzieli również, jakim pojazdem mógł się poruszać.

We wtorek, 08.04.2025 r., około 8.30 policjanci z Komisariatu Policji w Barczewie zauważyli podobny pojazd poruszający się po drodze krajowej nr 16. Zatrzymali go do kontroli. Kierowcą okazał się 43-letni mężczyzna. W jego aucie funkcjonariusze ujawnili skradzioną biżuterię. Podczas dalszych czynności, przy wsparciu kryminalnych z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, w mieszkaniu zajmowanym przez 43-latka znaleźli narkotyki. Mężczyzna został zatrzymany i osadzony w policyjnym areszcie.

W środę, 09.04.2025 r., usłyszał prokuratorskie zarzuty rozboju z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz posiadania środków odurzających. Policjanci wraz z prokuratorem zawnioskowali o tymczasowe aresztowanie podejrzanego. W czwartek, 10.04.2025 r., sąd przychylił się do tego wniosku i zastosował wobec 43-latka ten środek zapobiegawczy.

( KWP w Olsztynie / mw)