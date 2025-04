Śląscy „łowcy głów” zatrzymali poszukiwanego 45-latka za przestępczość narkotykową Powrót Drukuj Policjanci z katowickiego wydziału poszukiwań namierzyli i zatrzymali mężczyznę skazanego na 11 lat więzienia za przestępstwa narkotykowe i nielegalne posiadanie broni. 45-latek przez lata ukrywał się zarówno w Polsce, jak i za granicą. Teraz trafi do aresztu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.

Policjanci z Zespołu Poszukiwań Celowych Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach 9 kwietnia 2025 roku zatrzymali w Czeladzi 45-letniego mężczyznę, poszukiwanego listem gończym wydanym w lutym br. przez Sąd Okręgowy w Katowicach. Był on ścigany w celu tymczasowego aresztowania na 3 miesiące, a następnie odbycia 11-letniego wyroku więzienia.

Mężczyzna w latach 2012-2024 kierował procederem wewnątrzwspólnotowego nabycia znacznych ilości narkotyków. Organizował przemyt ponad 300 kg marihuany i 300 gramów kokainy na terenie Dąbrowy Górniczej, Holandii i Niemiec. Brał również udział w obrocie 1,5 kg kokainy i prawie 47 kg amfetaminy, którą przetwarzał.

Dodatkowo, w latach 2012-2013, nielegalnie posiadał broń palną – co najmniej trzy sztuki broni krótkiej, dwa pistolety maszynowe oraz amunicję. Broń tę nielegalnie pozyskiwał, przechowywał i przekazywał innym osobom.

Śląscy „łowcy głów” przejęli sprawę poszukiwawczą z Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej na początku marca 2025 roku. Dzięki swoim ustaleniom namierzyli miejsce pobytu 45-latka i zatrzymali go na terenie kraju. Teraz trafi on do aresztu, gdzie rozpocznie odbywanie zasądzonej kary.