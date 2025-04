Zlikwidowana bimbrownia w gminie Janów Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Sokólscy policjanci zlikwidowali bimbrownie znajdującą się w gminie Janów. Mundurowi zabezpieczyli ponad 4500 litrów zacieru, 9 litrów gotowego alkoholu i aparaturę do jego produkcji. Nielegalny alkohol znajdował się w pomieszczeniach gospodarczych. 66-latek usłyszał zarzut nielegalnego wytwarzania alkoholu. Grozi mu kara do 3 lat więzienia.

Sokólscy kryminalni zlikwidowali bimbrownię znajdującą się w gminie Janów. Aparatura do produkcji nielegalnego alkoholu znajdowała się w pomieszczeniu gospodarczym na jednej z posesji. W trakcie przeszukania funkcjonariusze znaleźli: 6 plastikowych baniaków o pojemności 1000 litrów, w których było ponad 4500 litrów zacieru oraz pojemniki 5-litrowe, w których było 8 litrów gotowego alkoholu o stężeniu do 50 procent i litr o stężeniu 70 procent. Dodatkowo funkcjonariusze zabezpieczyli aparaturę służącą do jego produkcji.

W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 66-latka. Mężczyzna trafił do sokólskiej komendy, gdzie usłyszał zarzut wyrabiania alkoholu etylowego bez wymaganego wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego. Za to przestępstwo grozi kara grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat.