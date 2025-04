Policyjna inicjatywa z Warmii i Mazur wyróżniona przez społeczność Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter - ERSC) powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej i jest platformą społeczeństwa obywatelskiego, której członkowie skupiają się na problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tworzy ją kilka tysięcy podmiotów z całej Europy. Wśród nich Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie, której projekt „Świadomi-Mobilni” został zauważony i wyróżniony przez społeczność ERSC. Siłą napędową projektu jest podkom. Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Olsztynie.

W kwietniu 2025 roku projekt „Świadomi-Mobilni” został wyróżniony jako „Dobra praktyka miesiąca” na portalu internetowym European Road Safety Charter.

Ponad 4 000 podmiotów publicznych i prywatnych współtworzy Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Charter - ERSC). Jest to inicjatywa Komisji Europejskiej i funkcjonuje, jako platforma społeczeństwa obywatelskiego skupiająca się na problematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego. Członkowie dzielą się fachową wiedzą w zakresie działań i inicjatyw z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Społeczność sygnatariuszy Karty składa się z przedsiębiorstw, stowarzyszeń, władz lokalnych, instytucji badawczych, uniwersytetów i szkół. Jej członkiem jest również Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie.

Inicjatywa Komisji Europejskiej skierowana jest zarówno do podmiotów zajmujących się statutowo poprawą bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jak i do wszystkich instytucji, które w ramach swojej działalności chcą podjąć działania w tym zakresie. Celem podejmowanych działań ma być obniżenie o 50% wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, a tym samym uratowanie 25 tysięcy istnień ludzkich rocznie w latach 2020-2030 oraz wyeliminowania ofiar śmiertelnych i poważnych obrażeń na drogach UE do 2050 r.

Co roku Komisja Europejska i Zespół Karty zachęcają do udokumentowania i dzielenia się dobrymi praktykami oraz nagradzają najlepsze inicjatywy w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego przyznając Excellence in Road Safety Awards. Takie wyróżnienia dobrych praktyk są również przyznawane co miesiąc.

W kwietniu 2025 roku wyróżniony został projekt „Świadomi-Mobilni”, którego motorem napędowym jest podkom. Tomasz Zieliński z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, który tak mówi o swoim projekcie:

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć – to hasło przyświeca nam na różnych polach pracy. Wiele energii i czasu poświęcamy na pracę w zakresie profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W ramach projektu „Świadomi – Mobilni” stworzyłem aplikację „Dźwięki ulicy” na smartfony, grę komputerową „Miasteczkowo Małe” oraz aplikację „Czas reakcji”. Są to narzędzia multimedialne, które mogą być wykorzystywane do prowadzenia zajęć z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Korzystać z nich mogą policjanci, nauczyciele i rodzice, którzy chcą zadbać o bezpieczeństwo swoich podopiecznych”.

„Dźwięki Ulicy” to bezpłatna i ogólnodostępna aplikacja służącą do sprawnego odtwarzania dźwięków, które mogą być pomocne przy prowadzeniu zajęć z wychowania komunikacyjnego. Skierowana jest głównie do kadry pedagogicznej oraz prelegentów poruszających zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mogą z niej też korzystać rodzice podczas rozmów z dziećmi. Słuch jest istotnym zmysłem podczas przemieszczania się, a ta aplikacja pozwala w sposób wygodny wprowadzić to zagadnienie do zajęć. Dzięki prostym założeniom aplikacja jest uniwersalna i może mieć zastosowanie w różnych scenariuszach. Aplikacja jest intuicyjna, zachęca do wspólnej rozmowy w grupie, jest darmowa, bez reklam, dostępna dla każdego.

„Miasteczkowo Małe” to edukacyjna gra komputerowa dla najmłodszych, która w sposób przystępny poprzez praktykę jest w stanie nauczyć podstawowych zasad związanych z bezpiecznym ruchem pieszych. Uczestnik wciela się w rolę pieszego, mającego za zadanie dotrzeć do określonych punktów na mapie. Zadania w swoim założeniu nawiązują do codziennych obowiązków np. udaj się do apteki, kup leki, a następnie zanieś je babci. Zabawa dedykowana dla dzieci w wieku od 6 do 13 roku życia. Gracza otacza aktywny ruch uliczny, infrastruktura drogowa, która pozwala zweryfikować umiejętności indywidualne gracza. Sesja gry może dostarczyć uczestnikowi w interaktywnej formie pożądanych treści, wiedzy prawnej, praktycznej, a także podnieść świadomość potencjalnych zagrożeń na drodze.

„Czas reakcji” to aplikacja wraz z dedykowanym kontrolerem nożnym, mająca na celu badać szybkość reagowania osoby badanej na pojedynczy kontrastowy bodziec. Osiągane wyniki, szczególnie w zestawieniu zbiorowym, są dobrą podstawą do rozpoczęcia rozmowy w zakresie zależności czasu reakcji i ruchu na drogach publicznych, przyczyn wypadków drogowych, a wiekiem kierowców. Narzędzie jest szczególnie pomocne podczas spotkań z seniorami i uświadomieniu ich o potencjalnych zagrożeniach drogowych.

Aplikacje dostępne są bezpłatnie pod adresem.