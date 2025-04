Kilkanaście ton „lewego” tytoniu przejęli policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej wspólnie z funkcjonariuszami KAS Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Ponad 13 ton liści tytoniu oraz krajanki tytoniowej bez polskich znaków akcyzy zabezpieczyli bydgoscy policjanci z wydziału zwalczającego przestępczość gospodarczą i korupcyjną, wspólnie z funkcjonariuszami z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu. Do sprawy zatrzymali trzech mężczyzn, którzy już usłyszeli zarzuty. Straty Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych podatków akcyzowego i VAT wynoszą ponad 13,3 miliona złotych.

Policjanci z bydgoskiej komendy, na co dzień zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej i korupcyjnej, ustalili, że w jednej z miejscowości w powiecie ciechanowskim, woj. mazowieckie, ma miejsce nielegalny proceder związany z wyrobami tytoniowymi bez polskich znaków akcyzy i funkcjonującą tam nielegalną krajalnią tytoniu.

By potwierdzić powyższe ustalenia w ubiegły piątek (4.04.2025) policjanci z Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, pojechali pod wskazany adres. Po dotarciu na miejsce zauważyli wyjeżdżający z posesji samochód renault master, w którym znajdowało się dwóch mężczyzn. W związku z podejrzeniem, że pojazdem tym przewożony jest nielegalny towar policjanci zatrzymali kierującego nim do kontroli drogowej. Chwilę później ich podejrzenia potwierdziły się. W przestrzeni ładunkowej policjanci ujawnili 20 worków z 300 kilogramami krajanki tytoniu. Mężczyźni zostali zatrzymani. To mieszkańcy powiatu piskiego, woj. warmińsko-mazurskie, w wieku 42 i 43 lat.

To był dopiero początek. Następnie mundurowi z Bydgoszczy, wspólnie z funkcjonariuszami KAS, skierowali się do ustalonej hali magazynowej. Po wejściu do środka ujawnili 198 worków tytoniu o wadze niemal 3 ton. Natomiast w dalszej części pomieszczenia poustawiane liczne kartony z suszem tytoniowym w postaci liści w ilości ponad 10 ton. Znajdowały się tam również urządzenia i przedmioty służące do przetwarzania suszu tytoniowego w gotowy do palenia tytoń, między innymi gilotyna, waga, puste worki polipropylenowe, wózek paletowy oraz pojemniki plastikowe z suszem.

Wszystkie przedmioty oraz tytoń w różnej formie zostały zabezpieczone i są dowodami w sprawie.

Łącznie policjanci z bydgoskiej komendy miejskiej, zwalczający przestępczość gospodarczą i korupcyjną, wspólnie z funkcjonariuszami Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Toruniu, przejęli 198 worków z tytoniem gotowym do palenia o wadze blisko 3 tony oraz 75 kartonów i dwa worki z suszem liści tytoniu o łącznej wadze ponad 10 ton. Uszczuplenie należności publicznoprawnej z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego i VAT opiewa na kwotę ponad 13,3 miliona złotych.

Policjanci wiedzieli, że z procederem tym związany jest również mieszkaniec powiatu bydgoskiego, najprawdopodobniej kierujący grupą. Mężczyzna został zatrzymany w minioną środę (9.04.2025) na terenie jednej z miejscowości w naszym powiecie.

Zarówno on, jak i mężczyźni zatrzymani w ubiegły piątek (4.04.2025) w powiecie ciechanowskim, usłyszeli zarzuty z kodeksu karnego skarbowego, z ustawy o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych, a także z kodeksu karnego.

Na wniosek policjantów i prokuratora Sąd Rejonowy w Ciechanowie tymczasowo aresztował mężczyzn na najbliższe trzy miesiące.

Zgodnie z ustawą, kto wytwarza wyroby tytoniowe znacznej wartości podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Jednak mężczyznom, w związku z udziałem w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wprowadzenie do obrotu nielegalnego tytoniu, grozi kara nawet do 8 lat pozbawienia wolności.