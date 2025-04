„Słowa ranią, czasem zabijają” - poruszający film o hejcie stworzony przez policjantów, uczniów i GOKiS w Miłkowicach Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Coraz więcej dzieci i nastolatków doświadcza przemocy psychicznej w Internecie. Hejt to nie tylko złośliwy komentarz, wiadomość albo fala nienawiści. To cichy zabójca, który codziennie rani, a czasem odbiera życie. Młodzi ludzie często nie pokazują po sobie, jak bardzo cierpią i jak hejt staje się ich codziennością, z którą muszą sobie radzić niestety w samotności. Dlatego policjanci z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii KMP w Legnicy, we współpracy ze Szkołą Podstawową w Miłkowicach oraz GOKiS Miłkowice, stworzyli poruszający film edukacyjny, który powinien skłonić do refleksji. To ważny głos w sprawie, która dotyczy nas wszystkich – dzieci, rodziców, nauczycieli, opiekunów. Ten film to coś więcej niż projekt. To wołanie o uwagę, empatię i reakcję.

Policjanci Wydziału ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Legnicy wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej w Miłkowicach oraz Gminnym Ośrodkiem Kultury i Sportu w Miłkowicach stworzyli poruszający film edukacyjny. Produkcja opowiada historię młodej dziewczyny, która staje się ofiarą hejtu w Internecie, a jego tragiczne konsekwencje prowadzą do myśli samobójczych. Na szczęście film kończy się dobrze. Widok pracujących policjantów przy samobójstwie, zamykanie worka z ciałem dziewczyny - to tylko jej wyobrażenie. Niestety w życiu może się to skończyć inaczej... tragicznie. To nie tylko wstrząsająca opowieść, ale i bardzo aktualny temat, który powinien skłonić każdego do refleksji.

Film przedstawia brutalną prawdę o codzienności wielu młodych ludzi. Daje też głos tym, którzy na co dzień mierzą się z cyberprzemocą. Został przygotowany z myślą o edukacji, zarówno młodzieży, jak i dorosłych.

Osoba hejtowana nie nosi widocznych śladów. To nie są siniaki, które łatwo zauważyć. To ból, który ukrywa się za uśmiechem, wycofaniem, nagłą zmianą zachowania. A my dorośli, często nie mamy pojęcia, co dzieje się w telefonach naszych dzieci i na ekranach komputerów, często tuż obok w pokoju za ścianą.

Zwracamy się szczególnie do rodziców i opiekunów: Obejrzyjcie ten film razem z dziećmi. Porozmawiajcie. Zainteresujcie się tym, co robią w telefonie, na komputerze, z kim się kontaktują i jak się czują. Współczesny hejt nie zna granic, nie kończy się wraz z ostatnim dzwonkiem w szkole. Towarzyszy ofiarom wszędzie, 24 godziny na dobę, a jego skutki mogą być tragiczne.

Osoba hejtująca może nie zdawać sobie sprawy, jaką siłę mają jej słowa wypowiedziane lub napisane. Dla kogoś to może być zwykły komentarz, wiadomość, żart, a dla innej osoby cios, który zostaje w pamięci na zawsze.

Nie pozwólmy, by hejt odebrał naszym dzieciom poczucie własnej wartości, radość, zdrowie, a nawet życie. Wspólnie go zatrzymajmy. Uratujmy młodego człowieka zanim będzie za późno.

( KWP we Wrocławiu / kc)