„Doskonale wybadał sytuację i podjął najlepszą możliwą decyzję…dzięki temu uratował życie mojej mamy” Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Na ręce Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku wpłynęły podziękowania dla sierżanta Krystiana Chylewskiego, policjanta Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku. E-mail z podziękowaniami przesłany został przez kobietę, która w ten sposób chciała wyrazić wdzięczność policjantowi i docenić jego zaangażowanie, empatię oraz profesjonalizm. Dzięki sprawnej akcji sierżant Chylewski uratował życie jej 70- letniej mamy.

Pierwszego kwietnia do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji w Gdyni zadzwoniła zaniepokojona kobieta, która zgłosiła, że od kilku dni nie może nawiązać kontaktu ze swoją matką. Z jej relacji wynikało, że jej mama może znajdować się w okolicznościach zagrażających życiu i zdrowiu. Dyżurny niezwłocznie skierował na miejsce patrol, jednak drzwi do mieszkania były zamknięte.

Na miejsce przyjechał sierżant Krystian Chylewski i posterunkowy Agnieszka Okrój z Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku, którzy wspierają w służbie patrolowej gdyńskich policjantów. Sierżant Chylewski skontaktował się ze zgłaszającą i uzyskał informacje, które pomogły mu w podjęciu ostatecznej decyzji. Od razu za pośrednictwem oficera dyżurnego wezwał na miejsce ratowników medycznych i funkcjonariuszy straży pożarnej, ponieważ konieczne było wejście do mieszkania przez okno balkonowe. Mieszkanie usytuowane było na najwyższej kondygnacji budynku. Policjant wszedł do podnośnika i razem ze strażakami wjechał na górę.

Po wejściu do mieszkania policjant zauważył leżącą na podłodze wycieńczoną kobietę. Sierżant Krystian Chylewski jest przeszkolony z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy, dlatego od razu, nie czekając na przyjazd pogotowia, zaczął oceniać świadomość pacjentki, zapewnił jej bezpieczeństwo i komfort cieplny, okrywając ją kocami oraz monitorował jej funkcje życiowe. Kobieta była bez kontaktu logicznego, nie odpowiadała na pytania. Po przyjeździe załogi pogotowia, ratownicy przetransportowali ją do szpitala. Z oceny ratowników wynikało, że gdyby nie szybka decyzja policjantów o wejściu do mieszkania, kobieta mogłaby nie przeżyć.

To za tą interwencję podziękowała córka uratowanej Gdynianki. Kobieta w ciepłych słowach wyraziła swoją wdzięczność i wyrazy uznania wobec policjanta, który wykazał się dużym profesjonalizmem i wrażliwością. Dzięki jego działaniom zostało uratowane życie starszej kobiety.