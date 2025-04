39-latek przedmiotem przypominającym broń groził pracownikom kancelarii komorniczej Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj Do jednej z kancelarii komorniczych w Kraśniku wtargnął mężczyzna i przedmiotem przypominającym broń zagroził pracownikom. Dzięki szybkiej interwencji policjantów agresor został zatrzymany. Miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 39-latek tłumaczył, że chciał „nastraszyć komornika”, ponieważ jak twierdził, miał niepokoić jego partnerkę. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany.

W miniony poniedziałek po godzinie 14.00, do dyżurnego kraśnickiej policji wpłynęło zgłoszenie od pracowników jednej z kancelarii komorniczych o agresywnym mężczyźnie, który wtargnął do biura z przedmiotem przypominającym broń palną. Mężczyzna miał grozić pracownikom i krzyczeć, że “zrobi im krzywdę”.

Do akcji natychmiast zostali skierowani policjanci. Na szczęście okazało się, że nikomu z pracowników kancelarii nic się nie stało, bo chwilę później agresor opuścił budynek.

Funkcjonariusze ustalili, że sprawcą zdarzenia jest 39-letni mieszkaniec Kraśnika. Kiedy mundurowi zachowując środki ostrożności weszli do zajmowanego przez niego mieszkania, obezwładnili 39-latka i go zatrzymali. Na żądanie funkcjonariuszy mężczyzna wydał przedmiot przypominający broń, który został zabezpieczony. W mieszkaniu policjanci ujawnili również naboje oraz plastikową amunicję.

Mężczyzna został osadzony w policyjnym areszcie. Okazało się, że był nietrzeźwy, miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie.

Wczoraj, po wytrzeźwieniu, został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Odpowie za kierowanie gróźb karalnych oraz zmuszanie funkcjonariusza publicznego do zaniechania czynności służbowej. Ze wstępnych ustaleń śledczych wynika, że 39-latek poszedł do kancelarii by „nastraszyć komornika”, ponieważ jak twierdził, miał on niepokoić jego partnerkę.

Obecnie prowadzone są w tej sprawie czynności pod nadzorem prokuratury. Dziś 39-latek został doprowadzony do sądu w Kraśniku, gdzie został wobec niego zastosowany środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres dwóch miesięcy.

39-latkowi grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności.