Uroczysta Gala Finałowa Konkursu „Śnieżny Dekalog” Data publikacji 11.04.2025 Powrót Drukuj W dniu 11 kwietnia br. w siedzibie Komendy Głównej Policji przy ul. Orkana 14 odbyła się gala finałowa wręczenia nagród laureatom ogólnopolskiego konkursu plastyczno-filmowego dla dzieci i młodzieży pn. „Śnieżny Dekalog”. Konkurs, którego partnerami byli: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, PZU, Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Narciarstwa PZN, a także Stowarzyszenie Instruktorów i Trenerów Snowboardu, został zorganizowany w ramach ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej pn. „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

Gala była świetną okazją do podsumowania zadań służby prewencyjnej w sezonie zimowym oraz przedstawienia działań profilaktycznych Policji w ramach ogólnopolskiej akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”. Ósma edycja akcji, której celem było promowanie odpowiedzialnych postaw narciarzy i snowboardzistów oraz poszerzanie wiedzy na temat odpowiedzialności prawnej, związanej z naruszaniem przepisów obowiązujących na stokach narciarskich, realizowana była na terenie całego kraju od grudnia 2024 r. do marca 2025 r., ze szczególnym nasileniem w rejonach zorganizowanych terenów narciarskich, na których policjanci pełnili służbę.



Integralną częścią akcji był ogłoszony konkurs plastyczno-filmowy pod nazwą „Śnieżny Dekalog”. Zadaniem dzieci i młodzieży w wieku do 16 lat, było zilustrowanie Dekalogu Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS). Na konkurs można było przekazywać prace plastyczne lub max. 60-sekundowe spoty filmowe.

Jury składające się z przedstawicieli Organizatora oraz Partnerów konkursu w dniu 26 marca 2025 r. wyłoniło spośród przysłanych prac: 2 laureatów prac plastycznych, oraz 4 laureatów spotów filmowych, ponadto przyznało 6 wyróżnień. Łącznie w konkursie wyróżniono 12 osób z województw: małopolskiego, lubelskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, mazowieckiego i podkarpackiego.

Nagrody w imieniu Komendanta Głównego Policji wręczył I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Roman Kuster, Pani Agata Furgała - Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA oraz Pani Agnieszka Żebrowska - Dyrektor Biura Sponsoringu i Prewencji PZU, którzy zabrali również głos i serdecznie gratulowali laureatom kreatywności artystycznej i dużej wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa podczas zimowej rekreacji.

Na gali obecni byli również uczniowie z klasy II A ze Szkoły Podstawowej nr 104 im. Macieja Rataja w Warszawie.

Uroczystość uświetniły: pokaz multimedialny nagrodzonych i wyróżnionych prac konkursowych, pokaz chwytów karabinkiem MSBS wykonany przez policjantów z Kompanii Reprezentacyjnej Policji Oddziału Prewencji Policji w Warszawie oraz wspólna sesja zdjęciowa.

Po uroczystości pracownicy Wydziału Edukacji Historycznej Gabinetu Komendanta Głównego Policji zapoznali zaproszonych gości z ciekawostkami na temat służby przedwojennych funkcjonariuszy, a także oprowadzili po stałych i czasowych ekspozycjach znajdujących się w budynku przy ul. Orkana 14 w Warszawie.

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu „Śnieżny Dekalog”, dziękujemy uczestnikom za nadesłane prace i zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w kolejnych ogłaszanych konkursach.

(Biuro Prewencji KGP)

Zdjęcia: K. Chrzanowski - Gazeta Policyjna