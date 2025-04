100 lat kobiet w policyjnym mundurze – opolskie policjantki w centrum uwagi Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Rok 2025 to wyjątkowy czas w historii polskiej Policji – mija dokładnie 100 lat od chwili, gdy kobiety oficjalnie rozpoczęły służbę w naszych szeregach. Z tej okazji pragniemy przybliżyć sylwetki opolskich policjantek, które każdego dnia z oddaniem dbają o bezpieczeństwo mieszkańców regionu. W specjalnym cyklu pokażemy ich codzienną służbę, wyzwania i pasje – zarówno te zawodowe, jak i prywatne.

Mija dokładnie 100 lat, odkąd kobiety oficjalnie rozpoczęły służbę w szeregach polskiej Policji. Przez ten czas funkcjonariuszki odegrały niezwykle ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa, zwalczaniu przestępczości i budowaniu relacji ze społeczeństwem. Dziś kobiety stanowią około 20% wszystkich policjantów, a ich liczba stale rośnie. Pełnią służbę we wszystkich pionach formacji, coraz częściej również na stanowiskach kierowniczych.\

Z okazji 100 rocznicy obecności kobiet w Policji przygotowaliśmy specjalny cykl, w którym przedstawiamy sylwetki opolskich policjantek. Pokażemy, na czym polega ich codzienna służba, z jakimi wyzwaniami się mierzą oraz jakie pasje realizują poza mundurem.

Najlepszym przykładem tego jak wykształcone i multizadaniowe są dziś opolskie policjantki jest sierż. szt. Agata Oleniacz z Komendy Miejskiej Policji w Opolu – technik kryminalistyki, instruktor strzelań policyjnych oraz pilot i operator drona. Poza pracą pasjonatka muzyki klasycznej, filmowej i malarstwa. W wolnych chwilach chętnie realizuje swoje hobby jakim jest jazda na motocyklu, gra w tenisa i bieganie.

Zapraszamy do obejrzenia filmu przygotowanego we współpracy z telewizją „Czas na Opole”, w którym funkcjonariuszka opowiada o swojej służbie i swoich pasjach. To pierwszy materiał z cyklu – już wkrótce zaprezentujemy kolejne bohaterki.

Zachęcamy także do słuchania audycji radiowych z udziałem naszych policjantek – emisja rusza w połowie kwietnia na antenie Radia Opole. Cykl otworzy rozmowa z insp. Magdaleną Nguyen-Fudalą, Komendantem Wojewódzkim Policji w Opolu – jedyną kobietą w kraju pełniącą tę funkcję.