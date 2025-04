Niewidoczna strona służby. Interwencja, która miała ogromne znaczenie Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Codzienna służba policjantów to nie tylko walka z przestępczością. To także gotowość do niesienia pomocy w sytuacjach, w których stawką jest ludzkie życie. Tym razem liczyła się każda minuta i właściwa decyzja podjęta w odpowiednim momencie.

12 kwietnia 2025 roku po 21.00 dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Radomsku otrzymał zgłoszenie, że w jednym z bloków w centrum miasta znajduje się mężczyzna w kryzysie emocjonalnym. Na miejsce natychmiast skierowano policyjne patrole.

Po ocenie sytuacji funkcjonariusze wezwali strażaków oraz ratowników medycznych, aby zapewnić odpowiednie wsparcie. Mężczyzna znajdował się na balkonie, poza balustradą, co potęgowało ryzyko nagłego, tragicznego finału. Policjanci i strażacy rozpoczęli rozmowę z mężczyzną z poziomu gruntu, próbując nawiązać z nim kontakt i przekonać go, by zrezygnował ze swojego zamiaru. W tym samym czasie strażacy otworzyli drzwi mieszkania, umożliwiając szybkie wejście policjantów, którzy natychmiast ruszyli w stronę balkonu.

Dzięki skoordynowanym działaniom służb, mężczyzna został bezpiecznie ściągnięty z balkonu i wprowadzony do wnętrza mieszkania, gdzie przekazano go pod opiekę ratowników medycznych. Każda sekunda, każda minuta była kluczowa, a perfekcyjna współpraca między policją, strażą pożarną i ratownikami medycznymi pokazała, jak ważne jest wspólne działanie w sytuacjach kryzysowych. To właśnie dzięki tej zgranej pracy udało się zapobiec tragedii i zapewnić pomoc w kluczowym momencie.

Pamiętajmy, że sytuacje kryzysowe są przemijające. Można zapobiec tragedii wzywając pomoc. Jeśli widzimy, że ktoś z naszych bliskich jest przygnębiony, zapytajmy, jak możemy mu pomóc, okażmy mu troskę i zainteresowanie. Traktujmy poważnie wszystkie nasze obserwacje i nie zostawiajmy samej osoby w kryzysie. Jeśli dzieje się coś bardzo niepokojącego i domyślamy się, że życie takiej osoby może być zagrożone, zadzwońmy pod numer alarmowy 112. Przekażmy służbom lokalizację, w której znajduje się potrzebujący pomocy. W takich sytuacjach czas ma decydujące znaczenie.

Pomocy, na terenie całego kraju można szukać, dzwoniąc pod numer alarmowy 112 lub Kryzysowy Telefon Zaufania pod nr 116 123 i Młodzieżowy Telefon Zaufania - 116 111.