Czy mieszkaniec Chełmna poszukiwał skarbów legalnie? Postępowanie to ustali Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Poszukiwanie skarbów, to zapewne wielka przygoda i pasja. Wszystko jest dobrze wówczas, gdy poszukiwacz posiada wymagane zgody i robi to w sposób legalny. Niestety zdarza się, że poszukując cennych przedmiotów, z wykorzystywaniem profesjonalnego sprzętu, łamiemy przepisy ustawy o ochronie zabytków. Działania policjantów Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy tym razem dotyczyły sprawy zabytków archeologicznych.

Policjanci Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy zdobyli informację, z której wynikało, że mieszkaniec Chełmna może nielegalnie pozyskiwać przedmioty stanowiące zabytki archeologiczne. Poszukiwanie ich, za pomocą urządzeń elektronicznych, bez wymaganego prawem zezwolenia jest zabronione i grozi odpowiedzialnością karną. Informacja musiała zostać sprawdzona.

W ubiegłym tygodniu, wspólnie z policjantami z Chełmna, kryminalni przeszukali mieszkanie 46-letniego mieszkańca Chełmna.

Okazało się, że mężczyzna, za pomocą wykrywacza metali, wszedł w posiadanie niemałej kolekcji. Do policyjnego magazynu dowodów rzeczowych trafiły między innymi: figurka zoomorficzna wykonana z brązu w kształcie konika pochodzącą z wczesnej epoki żelaza, zapinki oraz inne zabytki metalowe pochodzące z okresu wpływów rzymskich, a także przedmioty z brązu tj. naszyjnik obręczowy, nagolennik oraz siekierka. Policjanci zabezpieczyli także detektor i różnego rodzaju dewocjonalia, guziki, monety, groty, elementy sprzączek odzieży i okucia.

Teraz wszystkie te przedmioty trafią do biegłego, który określi jakiego rodzaju są to wykopaliska i czy stanowią wartość zabytkową. Mężczyzna po przesłuchaniu został zwolniony.

Postępowanie prowadzone przez policjantów z Chełmna ma za zadanie ustalenie czy doszło do złamania przepisów Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Jeśli okaże się, że tak, to przedmioty te stanowić będą własność Skarbu Państwa, a znalazca odpowie za ich nielegalne pozyskanie. Ważne będzie również ustalenie, gdzie zostały one wykopane i czy miejsce to jest stanowiskiem archeologicznym podlegającym szczególnej ochronie.