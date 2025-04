Małopolscy policjanci zatrzymali 3 kolejnych oszustów, którzy od 80-letniej seniorki wyłudzili złote dukaty Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie cały czas rozpracowują i rozbijają przestępcze grupy oszukujące starsze osoby na legendę. Tym razem wpadł fałszywy adwokat oraz dwoje telefonistów podszywających się pod policjantów.

W nocy z 5 na 6 kwietnia br. do 80-letniej mieszkanki krakowskiego Prokocimia zadzwonił mężczyzna podszywający się pod policjanta. Poinformował seniorkę, że jej krewny spowodował wypadek samochodowy i kobieta, aby uwolnić go z aresztu, musi zebrać swoje oszczędności i przekazać adwokatowi, który współpracuje z policją. Oczywiście nie była to prawda, tylko kolejna legenda, aby wyłudzić pieniądze. Po chwili do mieszkania starszej kobiety zapukał jakiś mężczyzna.

Kobieta otworzyła drzwi trzymając w dłoni sakiewkę ze złotymi dukatami. Mężczyzna przedstawił się jako adwokat, ale kobieta poprosiła go okazanie legitymacji. Ponieważ oszust nie był przygotowany na taki rozwój sytuacji uderzył seniorkę pięścią w twarz i wyrwał jej trzymaną w dłoni sakiewkę i uciekł. Kiedy 80-latka doszła do siebie powiadomiła o całej sytuacji córkę i razem zgłosiły sprawę Policji. Okazało się, że złote dukaty miały wartość 62 tys. złotych.

Sprawą zajęli się policjanci wydziału kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Bardzo szybko ustalili kim był fałszywy adwokat, który dokonał rozboju na starszej kobiecie.

Już 9 kwietnia do mieszkania na krakowskich Azorach zajmowanego przez sprawcę weszli małopolscy kryminalni wraz z policyjnymi kontrterrorystami. 32-latek został zatrzymany.

Tego samego dnia w godzinach wieczornych policjanci zatrzymali jeszcze dwie osoby biorące udział w tym procederze, jak się okazało powiązane z fałszywym adwokatem.

Na Prądniku Białym policjanci zatrzymali 28-letniego mężczyznę oraz 30-letnią kobietę, którzy nie odbierali oszczędności od seniorów, ale byli telefonistami.

28-latek, jak się okazało był poszukiwany do odbycia 1,5 roku kary więzienia za oszustwa.

Podczas przeszukania ich mieszkania policjanci znaleźli 21 tys. złotych w gotówce, 7,5 tys. dolarów oraz złote dukaty zabrane 80-latce.

32-letni fałszywy adwokat usłyszał zarzut oszustwa oraz rozboju. 28-latek oraz 30-letnia kobieta usłyszeli zarzuty oszustwa. 10 kwietnia br. sąd zadecydował o trzymiesięcznym tymczasowym areszcie dla całej trójki.

Obecnie policjanci zbierają materiał dowodowy w trzech kolejnych oszustwach dokonanych przez przestępcze trio na terenie Krakowa.