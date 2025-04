Policyjne małżeństwo zareagowało w porę - kierowca potrzebował pomocy medycznej Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Policyjne małżeństwo pomogło 70-latkowi, który jechał od krawędzi do krawędzi jezdni. Początkowo mundurowi myśleli, że kierowca jest nietrzeźwy. Szybko okazało się, że choruje na cukrzycę i potrzebuje pomocy medycznej.

Policyjne małżeństwo mimo dnia wolnego nie pozostało obojętne, gdy na drodze zauważyło niepokojąco poruszający się samochód. Do zdarzenia miało dojść w miejscowości Jurowce. Auto zjeżdżało od jednej krawędzi jezdni do drugiej, co wzbudziło podejrzenie funkcjonariuszy, że kierowca może być nietrzeźwy. O całej sytuacji powiadomili dyspozytora numeru alarmowego, a kiedy kierowca uderzył w krawężnik, zajechali mu drogę i uniemożliwili dalszą jazdę.

Jak się okazało za kierownicą siedział zdezorientowany 70-latek. Po krótkiej rozmowie okazało się, że od mężczyzny nie czuć alkoholu. Jego zachowanie wciąż budziło jednak niepokój. Mundurowi zorientowali się, że może mieć to związek z cukrzycą. Mężczyzna przyznał, że choruje i nie przyjmuje regularnie leków. Funkcjonariusze natychmiast wezwali na miejsce karetkę pogotowia i zaopiekowali się mężczyzną do czasu jej przyjazdu.