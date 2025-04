Trefne papierosy w rękach łódzkich policjantów Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi przejęli ponad 117 tysięcy sztuk nielegalnych papierosów i prawie 5 kg tytoniu. Zatrzymano w tej sprawie 37-letnią kobietę. Śledczy ustalili, że uszczuplenie z tytułu niezapłacenia akcyzy wyniosło ponad 170 tysięcy złotych.

W piątek, 11 kwietnia 2025 roku kryminalni z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi zatrzymali 38-letnią kobietę, która zajmowała się wyrobem i wprowadzaniem do obrotu nielegalnych papierosów.

Do zatrzymania doszło w jednym z warzywniaków na terenie Łodzi w którym kobieta pracowała. W sklepie funkcjonariusze ujawnili torbę w której było ponad 1000 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Dalsze czynności doprowadziły do przeszukania mieszkania kobiety. W łazience policjanci znaleźli kolejne paczki nielegalnych papierosów, tytoń, maszyny służące do ich wytwarzania oraz 20 tysięcy sztuk gilz do papierosów.

Łącznie funkcjonariusze zabezpieczyli ponad 117 500 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz prawie 5 kilogramów tytoniu. Uszczuplenie z tytułu niezapłaconego podatku akcyzowego sięgnęło kwoty ponad 170 tysięcy złotych.

Kobieta usłyszała już zarzut z naruszenia artykułu 65 kodeksu karnego skarbowego. Grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności albo obie kary łącznie.