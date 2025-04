Zarzuty za złamanie przepisów o ochronie dzikich gatunków ptaków Data publikacji 14.04.2025 Powrót Drukuj Jaworzniccy policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą odkryli u mieszkańca Jaworzna objętego ochroną myszołowca towarzyskiego, który był przetrzymywany w niedopuszczalnych warunkach bytowych. W toku przeszukania drugiej posesji 31-latka, stróże prawa znaleźli także puchacza europejskiego, który nie posiadał wymaganego certyfikatu CITES, co stanowi naruszenie przepisów prawa Unii Europejskiej oraz ustawy o ochronie przyrody. Mężczyzna usłyszał zarzuty. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci z jaworznickiej komendy, po uzyskaniu informacji o nielegalnym przetrzymywaniu chronionych zwierząt, pojechali pod ustalony adres. W drewnianej, zanieczyszczonej skrzyni, znaleźli Jastrzębia Harrisa (myszołowca towarzyskiego) z widoczną kontuzją łapy. Zwierzę było przetrzymywane w niedopuszczalnych warunkach bytowych, zagrażających jego zdrowiu, a nawet życiu.

Na miejsce wezwano specjalistę z Pogotowia Leśnego, który jednoznacznie stwierdził, że sposób przetrzymywania ptaka świadczy o znęcaniu się nad nim. Podczas dalszych czynności, stróże prawa trafili pod inny adres, gdzie – jak twierdził mężczyzna – przebywały inne ptaki. Na miejscu policjanci natrafili na Puchacza Europejskiego, również objętego ochroną. Mężczyzna tłumaczył, że zwierzę zostało mu czasowo przekazane przez znajomego hodowcę, który nie miał już miejsca w swojej wolierze. Ptak również nie posiadał wymaganego certyfikatu CITES. Oba zwierzęta zostały przekazane pod opiekę Pogotowia Leśnego.

31-latek został zatrzymany i usłyszał dwa zarzuty. Pierwszy za znęcanie się nad zwierzęciem objętym ochroną gatunkową zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, a drugi za nabycie dziko żyjącego drapieżnego ptaka bez wymaganego certyfikatu CITES, czym naruszył przepisy prawa Unii Europejskiej oraz przepisy ustawy o ochronie przyrody. Grozi za to kara do 5 lat więzienia.

W toku postępowania ustalono także hodowcę ptaków drapieżnych, 70-letniego mieszkańca Radlina, któremu przedstawiono zarzut za zbycie Puchacza Europejskiego bez wymaganego certyfikatu CITES, czym mężczyzna naruszył prawa Unii Europejskiej, a także przepisy z Ustawy o ochronie przyrody, za co także grozi kara do 5 lat więzienia.

Konwencja Waszyngtońska (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora - CITES), to międzynarodowa konwencja o ochronie dziko występujących populacji zwierząt i roślin, zagrożonych wyginięciem. Jej cele są realizowane poprzez monitorowanie międzynarodowego handlu gatunkami objętymi ochroną, edukację i współpracę międzynarodową w zakresie ochrony dzikiej przyrody. Na podstawie przepisów unijnych, wprowadzających w życie postanowienia konwencji, m.in. eksport, import, transport czy posiadanie zwierząt i roślin objętych CITES, wymaga uzyskania odpowiednich zezwoleń i certyfikatów (lub jest całkowicie zakazane).

W Polsce ochrona gatunków objętych konwencją CITES jest uregulowana przez Ustawę o ochronie przyrody.