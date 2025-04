85. rocznica Zbrodni Katyńskiej w Komendzie Głównej Policji

Od 2008 r. dzień 13 kwietnia jest obchodzony jako Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, który został ustanowiony w 2007 r. uchwałą Sejmu RP. Data nawiązuje do informacji podanej 13 kwietnia 1943 r. przez radio berlińskie o odnalezieniu masowych grobów polskich oficerów w Lesie Katyńskim.

Zanim uroczystości na dziedzińcu się rozpoczęły Sekretarz Stanu MSWiA Czesław Mroczek, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń oraz jego zastępcy nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i nadinsp. dr Tomasz Michułka złożyli kwiaty przed Tablicą Pamięci, gdzie znajdują się inskrypcje epitafijne poległych na służbie policjantów, oddając hołd policjantom II RP pomordowanym przez NKWD. Następnie zebrani wzięli udział w apelu z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W tym roku na uroczystości obecni byli m.in. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek wraz z Dyrektorami Departamentów Ministerstwa, Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń oraz jego zastępcy nadinsp. dr Rafał Kochańczyk i nadinsp. dr Tomasz Michułka, przedstawiciele organizacji „Rodzina Policyjna 1939 roku”, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Wojciech Kruczek, Zastępca Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. bryg. SG Grzegorz Niemiec, Dyrektor Generalny Służby Więziennej płk Andrzej Pecka, Zastępca Komendanta Służby Ochrony Państwa płk Krzysztof Król, Biskup Polowy Wojska Polskiego bp Wiesław Lechowicz, Prawosławny Ordynariusz Wojska Polskiego JE abp Jerzy Pańkowski, przedstawiciele Stowarzyszenia Generałów Policji Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Weteranów Działań Poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej, Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, członkowie Rady Historycznej Komendanta Głównego Policji, przedstawiciele związków zawodowych funkcjonariuszy i pracowników Policji oraz klas policyjnych, organizacji i stowarzyszeń współpracujących z Policją, a także wysocy rangą przedstawiciele pozostałych służb mundurowych, dyrektorzy biur KGP oraz komendanci wojewódzcy Policji i szkół Policji.

Do zebranych na dziedzińcu zwrócił się Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Czesław Mroczek:

Zgromadziliśmy się tutaj z powodu pamięci i wdzięczności, w 85. rocznicę zbrodni katyńskiej. Pamiętajmy o tym, że choć te materialne przejawy naszej pamięci są niezwykle ważne, to pamięć nie żyje w kamieniu, ale w naszych sercach. I to wydarzenie jest jednym z najważniejszych elementów kształtujących naszą tożsamość, już od pierwszych momentów, gdy dowiedzieliśmy się o tej zbrodni. Ono ciągle przypomina, że wypełnienie roty ślubowania i przyznanie się, że jest się Polakiem czasami wymaga najwyższej ofiary. Oddajemy cześć tym wszystkim, którzy w służbie kraju, w swojej formacji, ponieśli najwyższą ofiarę własnego życia .

Głos zabrał również Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Boroń:

Spotykamy się dziś przed obeliskiem poległym policjantom Rzeczpospolita Polska, by oddać hołd blisko 22 tys. Polaków, którzy 85 lat temu zostali zamordowani przez NKWD. Zbrodnia katyńska była nie tylko bezwzględnym aktem terroru, ale przede wszystkim próbą unicestwienia polskiej elity. Zamordowani policjanci stanowili fundament naszej formacji, byli ludźmi honoru, którzy służyli Rzeczypospolitej wiernie i z oddaniem. Tylko dzięki determinacji, niezachwianej wierze i ogromnemu wysiłkowi potomków ofiar poznaliśmy tragiczną historię. Z całego serca dziękuję członkom stowarzyszeń rodzina policyjna 1939 r. oraz rodzina katyńska za kontynuację tej trudnej i niezwykle ważnej misji. Wasza działalność nie tylko pomogła ocalić od zapomnienia nazwiska poległych bohaterów, ale także uczy kolejne pokolenia o wartościach, które oni reprezentowali. Honorze, odwadze i niezłomności. W 85. rocznicę zbrodni katyńskiej dla uczczenia wszystkich pomordowanych uchwałą sejmu RP rok 2025 został ustanowiony rokiem polskich bohaterów, Katynia, Charkowa, Miednoje i innych miejsc mordu. Dziś to my stoimy na straży prawdy i sprawiedliwości dla przyszłości naszego kraju. Chwała bohaterom, Cześć ich pamięci.