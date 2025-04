Test sprawności fizycznej dla uczniów oddziałów o profilu mundurowym - ważny etap na drodze do służby w Policji Data publikacji 15.04.2025 Powrót Drukuj W Zespole Szkół w Tyczynie odbył się test sprawności fizycznej dla uczniów oddziałów o profilu mundurowym. Przeprowadzili go funkcjonariusze Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie. Test został zrealizowany zgodnie z obowiązującymi przepisami i będzie ważny przez okres 3 lat.

To ważny krok w kierunku założenia policyjnego munduru. Co istotne, wynik ten będzie ważny przez trzy lata, a absolwenci oddziałów o profilu mundurowym będą mieć pierwszeństwo w przyjęciu do służby w Policji.

Organizacja testu przez podkarpacką policję to element szerszej strategii wspierania oddziałów o profilu mundurowym, które odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu przyszłych funkcjonariuszy. Dzięki takim inicjatywom uczniowie mają możliwość nie tylko sprawdzenia swoich predyspozycji, ale również nawiązania bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami i poznania specyfiki służby w Policji.

Służba w Policji - stabilna kariera i rozwój zawodowy

Praca w Policji to wyjątkowa ścieżka kariery dla osób, które chcą dbać i mieć wpływ na bezpieczeństwo obywateli. To nie tylko stabilne zatrudnienie i możliwość awansu, ale także dostęp do specjalistycznych szkoleń oraz różnorodnych ścieżek rozwoju zawodowego. Policjanci mogą pełnić służbę w różnych pionach, takich jak prewencja, ruch drogowy, służba kryminalna, dochodzeniowo - śledcza czy jednostki specjalne.

Co oferuje Policja?

Wynagrodzenie już od pierwszego dnia szkolenia.

Możliwość rozwoju zawodowego i awansu.

Dofinansowanie do wypoczynku, świadczenie mieszkaniowe oraz inne świadczenia socjalne.

Stabilne zatrudnienie i możliwość wcześniejszej emerytury.

Jak wygląda proces rekrutacji?

Procedura naboru do służby w Policji składa się z kilku etapów:

Złożenie wymaganych dokumentów.

Test wiedzy.

Test sprawności fizycznej.

Badanie psychologiczne.

Rozmowa kwalifikacyjna.

Komisja lekarska.

Postępowanie sprawdzające.

Po pomyślnym przejściu wszystkich etapów kandydat kierowany jest na szkolenie zawodowe podstawowe do jednej ze szkół policji, która przygotowuje go do pełnienia służby. Wszystkie informacje dla zainteresowanych służbą w podkarpackiej policji znajdują się na stronie: www.podkarpacka.policja.gov.pl.