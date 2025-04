Policjanci zatrzymali pseudokibiców Data publikacji 15.04.2025 Powrót Drukuj W niedzielę na stadionie w Zwoleniu rozegrany został mecz pomiędzy miejscowym klubem, a KS Chomentów, w trakcie którego doszło do konfrontacji pomiędzy miejscowymi kibicami i pseudokibicami gości. 10 osób zostało zatrzymanych.

W niedzielę (13.04.2025) podczas rozgrywanego na stadionie piłkarskim w Zwoleniu meczu piłki nożnej pomiędzy MKS Zwolenianka i KS Chomentów do kibiców zgromadzonych poza stadionem podbiegła grupa kilkudziesięciu mężczyzn. Część z nich miała założone kominiarki. Pomiędzy miejscowymi kibicami i pseudokibicami gości doszło do konfrontacji. Policjanci ze zwoleńskiej komendy oraz z Oddziału Prewencji Policji w Radomiu już w trakcie zdarzenia, oraz bezpośrednio po nim zatrzymali 10 pseudokibiców, których przewieziono do komendy.

Przy mężczyznach ujawniono kominiarki i ochraniacze na zęby. Wśród zatrzymanych było czterech nieletnich, którzy po czynnościach zostali przekazani opiekunom prawnym. Pozostali zostali osadzeni w policyjnym areszcie.

Po analizie materiału mężczyznom zostaną przedstawione zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku, przy czym tego czynu dopuścili się publicznie i bez powodu okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego tj. o przestępstwo z art. 254§1 kk. w zw. z art. 57a §1 kk. Grozi im do 3 lat pozbawienia wolności.

Funkcjonariusze cały czas prowadzą ustalenia, nie wykluczają kolejnych zatrzymań.