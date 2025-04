Nie zauważył pieszej i odjechał z miejsca zdarzenia. Dzięki świadkowi 79-letni kierujący został zatrzymany

Do groźnie wyglądającego zdarzenia doszło w poniedziałkowe południe w centrum Legnicy. Straszy mężczyzna, kierując mercedesem, potrącił pieszą przechodzącą przez oznakowane przejście i odjechał. Jak później tłumaczył nie miał pojęcia, że kogoś potrącił. Dzięki natychmiastowej reakcji świadka sprawca został zatrzymany, a na miejsce wezwano patrol policji. Na szczęście kobieta nie odniosła poważnych obrażeń. Policjanci nałożyli na kierującego mandat karny, a dodatkowo skierują wniosek do wydziału komunikacji o sprawdzenie jego dalszych uprawnień do prowadzenia pojazdów.