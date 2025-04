Wrocławscy policjanci uratowali życie tonącemu mężczyźnie (film) Data publikacji 15.04.2025 Powrót Drukuj Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto we Wrocławiu w ostatnim czasie, wspólnie ze strażakami, uratowali 21-letniego mężczyznę, który wpadł do rzeki Odry przy ul. Grodzkiej. O całym zdarzeniu policjantów poinformował przypadkowy świadek, który usłyszał krzyk i wołanie o pomoc tonącego mężczyzny.

Kilka dni temu, we wczesnych godzinach porannych, na terenie wrocławskiej Starówki doszło do niebezpiecznej sytuacji. Policjanci z tamtejszego komisariatu otrzymali zgłoszenie dotyczące tonącego w Odrze mężczyzny. Do zdarzenia doszło przy ul. Grodzkiej, w pobliżu Mostu Uniwersyteckiego. Patrol, który szybko pojawił się we wskazanym rejonie, usłyszał wołanie o pomoc i krzyk dochodzący od strony wody. Funkcjonariusze ruszyli z pomocą i natychmiast przystąpili do akcji ratunkowej.

Wspólnie z przybyłymi na miejsce strażakami policjanci wyciągnęli 21-latka na brzeg. Mimo wychłodzenia był przytomny. Nie wiedział, jak się znalazł w wodzie i jak doszło do przedmiotowego zdarzenia. Na miejscu pomocy udzielił mu Zespół Ratownictwa Medycznego, który zdecydował o jego dalszej hospitalizacji.

Dzięki profesjonalizmowi, jakim wykazali się mundurowi, to niebezpieczne zdarzenie miało swój szczęśliwy finał.

Dziękujemy również wszystkim tym, którzy obok tego typu sytuacji nie przechodzą obojętnie. To właśnie niezwłoczne zawiadomienie właściwych służb, w znacznym stopniu przyczynia się do skutecznego niesienia pomocy. Dzięki prawidłowej reakcji świadków oraz szybkiej i skutecznej interwencji, całe zdarzenie zakończyło się szczęśliwe.